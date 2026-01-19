Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Google Chrome permitirá eliminar el modelo de inteligencia artificial generativa del dispositivo que potencia la ‘protección mejorada’, incorporado en el navegador el pasado mes de febrero en una actualización.

La ‘protección mejorada’ lleva años en Google Chrome, pero con la actualización de febrero del año pasado incorporó la IA generativa para proteger al usuario “contra descargas, extensiones y sitios peligrosos” en tiempo real, y requiere el envío de los datos de navegación de los usuarios a la compañía.

Usuarios de Google Chrome podrían haber sido vigilados durante años a través de complementos instalados en el navegador. Foto: Getty Images

Esta protección se encuentra desactivada por defecto. Para activarla manualmente hay que ir al menú de ‘Configuración’, ‘Privacidad y seguridad, y ‘Seguridad’. Una vez allí, en el apartado de ‘Navegación segura’ aparecen tres opciones: ‘protección mejorada’, ‘protección estándar’ y ‘sin protección’.

Dentro de cada opción se resumen sus características y advertencias. Chrome avisa que tanto en la ‘protección mejorada’ y en la estándar se mandan los datos de navegación. Si el usuario no quiere enviarlos a Google para contar con esta protección, ha de elegir la última opción.

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

Recientemente, se ha descubierto que Google Chrome permitirá desactivar a la IA genrativa de la ‘protección avanzada’. Así lo ha revelado el usuario Leopeva64, que muestra desde Chrome Canary, el programa de pruebas para desarrolladores de Chrome, los trabajos de un nuevo interruptor que anule a la IA en esta función.

En la captura de pantalla compartida, Google advierte que la IA generativa “potencia características como la detección local de estafas. Desactivar esto elimina los modelos de IA generativa de tu dispositivo y deshabilita estas funciones”.

Los estafadores también usan la inteligencia artificial para robar su identidad y dinero. Foto: Getty Images

Aunque no queda muy claro, parece apuntar a que eliminar la IA generativa desactiva la protección mejorada, al deshabilitar las funciones que la conforman.

Para eliminar el modelo de IA, habrá que abrir el menú de ‘Configuración’, ‘Sistema’, ‘Desactivar ‘GenAI en el dispositivo".

Por el momento esta opción solo se encuentra disponible en Chrome Canary para los desarrolladores, pero se espera que se amplíe a todos los usuarios.

*Con información de Europa Press.