Tecnología

Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Se trata de una función que sirve para proteger al usuario “contra descargas, extensiones y sitios peligrosos” en tiempo real.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de enero de 2026, 6:19 p. m.
Google Chrome permitirá desactivar el modelo de IA generativa que potencia la 'protección mejorada'.
Google Chrome permitirá desactivar el modelo de IA generativa que potencia la 'protección mejorada'. Foto: Getty Images

Google Chrome permitirá eliminar el modelo de inteligencia artificial generativa del dispositivo que potencia la ‘protección mejorada’, incorporado en el navegador el pasado mes de febrero en una actualización.

La ‘protección mejorada’ lleva años en Google Chrome, pero con la actualización de febrero del año pasado incorporó la IA generativa para proteger al usuario “contra descargas, extensiones y sitios peligrosos” en tiempo real, y requiere el envío de los datos de navegación de los usuarios a la compañía.

La alerta surgió tras detectar extensiones que redirigían la actividad en internet a servidores externos.
Usuarios de Google Chrome podrían haber sido vigilados durante años a través de complementos instalados en el navegador. Foto: Getty Images

Esta protección se encuentra desactivada por defecto. Para activarla manualmente hay que ir al menú de ‘Configuración’, ‘Privacidad y seguridad, y ‘Seguridad’. Una vez allí, en el apartado de ‘Navegación segura’ aparecen tres opciones: ‘protección mejorada’, ‘protección estándar’ y ‘sin protección’.

Dentro de cada opción se resumen sus características y advertencias. Chrome avisa que tanto en la ‘protección mejorada’ y en la estándar se mandan los datos de navegación. Si el usuario no quiere enviarlos a Google para contar con esta protección, ha de elegir la última opción.

Tecnología

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

Tecnología

¿Nuevo golpe para Elon Musk? Threads supera a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles

Tecnología

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

Tecnología

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Tecnología

Perros “superdotados”: estudio científico revela que pueden aprender palabras solo escuchando conversaciones humanas

Tecnología

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

Tecnología

Expertos alertan sobre el aumento de ofertas laborales en la ‘dark web’: así atraen cada vez más a jóvenes y menores

Tecnología

Google Chrome: las 10 extensiones del navegador que fueron seleccionadas como las favoritas de 2025

Tecnología

Ataque cibernético masivo: millones de usuarios de esta aplicación de Google podrían estar en peligro

Tecnología

Delincuentes podrían vaciar sus cuentas con falsa extensión al usar este navegador popular

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

Recientemente, se ha descubierto que Google Chrome permitirá desactivar a la IA genrativa de la ‘protección avanzada’. Así lo ha revelado el usuario Leopeva64, que muestra desde Chrome Canary, el programa de pruebas para desarrolladores de Chrome, los trabajos de un nuevo interruptor que anule a la IA en esta función.

En la captura de pantalla compartida, Google advierte que la IA generativa “potencia características como la detección local de estafas. Desactivar esto elimina los modelos de IA generativa de tu dispositivo y deshabilita estas funciones”.

Así usan los estafadores la inteligencia artificial para robar tu identidad y tu dinero.
Los estafadores también usan la inteligencia artificial para robar su identidad y dinero. Foto: Getty Images

Aunque no queda muy claro, parece apuntar a que eliminar la IA generativa desactiva la protección mejorada, al deshabilitar las funciones que la conforman.

Para eliminar el modelo de IA, habrá que abrir el menú de ‘Configuración’, ‘Sistema’, ‘Desactivar ‘GenAI en el dispositivo".

Por el momento esta opción solo se encuentra disponible en Chrome Canary para los desarrolladores, pero se espera que se amplíe a todos los usuarios.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Cada año se publica un calendario de eventos astronómicos destacados con fechas y condiciones de observación.

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

La memoria del celular puede llenarse con el paso del tiempo.

Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.

¿Nuevo golpe para Elon Musk? Threads supera a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles

La forma en que las empresas que hacen llamadas de spam las manejan ha cambiado en los últimos años.

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

Avi Loeb encuentra anomalías en 3I/ATLAS.

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Adopción

Perros “superdotados”: estudio científico revela que pueden aprender palabras solo escuchando conversaciones humanas

En el sector ferroviario, el dispositivo que comúnmente se conoce como “caja negra” recibe el nombre técnico de Registrador Jurídico de Datos (RJD) o Unidad de Memoria de Eventos.

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

Los usuarios deben comprobar si sus datos se filtraron para detener posibles ataques informáticos.

Expertos alertan sobre el aumento de ofertas laborales en la ‘dark web’: así atraen cada vez más a jóvenes y menores

El inicio de un nuevo año suele motivar a las personas a plantearse metas personales y profesionales.

¿Por qué fracasamos con los propósitos de Año Nuevo? La ciencia lo explica y esto es lo que puede hacer para cumplirlos

Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores.

El truco ‘secreto’ de Google Maps para ver Street View y la ruta al mismo tiempo

Noticias Destacadas