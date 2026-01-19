Tecnología

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

En la mayoría de los casos no ofrecen ninguna ventaja y, además, suelen despertar sospechas por el riesgo de engaño o fraude.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

19 de enero de 2026, 4:14 p. m.
La forma en que las empresas que hacen llamadas de spam ha cambiado en los últimos años.
La forma en que las empresas que hacen llamadas de spam ha cambiado en los últimos años. Foto: Getty Images

Las llamadas spam resultan incómodas sin importar el momento en que se reciban. Rara vez aportan algún beneficio al usuario y, en muchos casos, generan desconfianza ante la posibilidad de una estafa o fraude.

Sin embargo, con la llegada de la IA, la percepción cambió. Pese a los intentos de fabricantes como Samsung y Google, de las medidas gubernamentales y de las acciones de las operadoras, este tipo de llamadas sigue en aumento. Frente a ellas, la reacción habitual es colgar o rechazarlas, aunque ese gesto podría convertirse, paradójicamente, en el mayor error.

Contestar números desconocidos puede activar una cadena de mensajes sospechosos.
Detrás de un timbrazo que se corta rápido suele haber algo más que un error. Foto: Getty Images / Canva

De acuerdo con el sitio web Xatakamovil.com, las llamadas no se realizan al azar ni responden a un intento de suerte para ver quién atiende. Detrás de ellas hay bases de datos organizadas y perfiles definidos según los objetivos de quien las realiza, y cada intento aporta información relevante, incluso cuando el usuario no responde, aunque no lo perciba así.

Por ejemplo, colgar o rechazar una llamada sin responder puede interpretarse, para los sistemas de inteligencia artificial que procesan estos datos, como una señal de que la línea está activa, lo que incrementa su valor.

Tecnología

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

Tecnología

Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Tecnología

¿Nuevo golpe para Elon Musk? Threads supera a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles

Tecnología

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Tecnología

Perros “superdotados”: estudio científico revela que pueden aprender palabras solo escuchando conversaciones humanas

Tecnología

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

Tecnología

Expertos alertan sobre el aumento de ofertas laborales en la ‘dark web’: así atraen cada vez más a jóvenes y menores

Tecnología

El sencillo truco para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

Tecnología

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Tecnología

No bote sus CDs viejos sin antes conocer estos usos ‘secretos’ para darles una segunda vida

Expertos alertan sobre el aumento de ofertas laborales en la ‘dark web’: así atraen cada vez más a jóvenes y menores

Esta acción solo podría indicar que deben insistir más adelante, ya que, aunque no se atienda, el número está operativo. Incluso, ignorar repetidamente las llamadas puede hacer que el sistema automatizado entre en un ciclo constante de intentos.

Además, aunque muchos expertos suelen advertir que no conviene responder con un simple “sí” por el riesgo de grabaciones indebidas, lo más efectivo es contestar de forma breve y clara. Frases cortas como “dígame”, seguidas de un “no me interesa” o un “¿de dónde obtuvo este número?”, transmiten una negativa firme y reducen la probabilidad de recibir nuevas llamadas, al menos dentro de esa misma campaña.

Conocer si una estafa es spam.
Existe una plataforma que alimentan usuarios para prevenir que otros caigan en trampas por llamadas. Foto: Getty Images

Por su parte, entre las medidas básicas frente a las llamadas spam, destacan aquellas que ya se recomiendan con frecuencia. Es fundamental activar los filtros de bloqueo que incluyen los teléfonos móviles, especialmente eficaces en algunos modelos, y mantener el sistema siempre actualizado para mejorar su rendimiento.

También es clave no facilitar información personal ni datos financieros bajo ninguna circunstancia y revisar con atención los permisos que se aceptan al registrarse en servicios digitales o presenciales, ya que en muchos casos los propios usuarios autorizan la cesión de su información a terceros.

Más de Tecnología

Cada año se publica un calendario de eventos astronómicos destacados con fechas y condiciones de observación.

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

La memoria del celular puede llenarse con el paso del tiempo.

Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.

¿Nuevo golpe para Elon Musk? Threads supera a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles

La forma en que las empresas que hacen llamadas de spam las manejan ha cambiado en los últimos años.

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

Avi Loeb encuentra anomalías en 3I/ATLAS.

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Adopción

Perros “superdotados”: estudio científico revela que pueden aprender palabras solo escuchando conversaciones humanas

En el sector ferroviario, el dispositivo que comúnmente se conoce como “caja negra” recibe el nombre técnico de Registrador Jurídico de Datos (RJD) o Unidad de Memoria de Eventos.

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

Los usuarios deben comprobar si sus datos se filtraron para detener posibles ataques informáticos.

Expertos alertan sobre el aumento de ofertas laborales en la ‘dark web’: así atraen cada vez más a jóvenes y menores

El inicio de un nuevo año suele motivar a las personas a plantearse metas personales y profesionales.

¿Por qué fracasamos con los propósitos de Año Nuevo? La ciencia lo explica y esto es lo que puede hacer para cumplirlos

Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores.

El truco ‘secreto’ de Google Maps para ver Street View y la ruta al mismo tiempo

Noticias Destacadas