Expertos alertan sobre el aumento de ofertas laborales en la ‘dark web’: así atraen cada vez más a jóvenes y menores

Los trabajos que se ofertan en la dark web están atrayendo a jóvenes talentos desempleados dispuestos a asumir incluso tareas vinculadas al cibercrimen. De media, los candidatos tienen 24 años y entre ellos se ha detectado la presencia de menores de edad.

El volumen de currículums y ofertas de empleo publicados en foros clandestinos de internet se duplicó entre el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, y se mantuvo en niveles similares durante el primer trimestre de 2025.

En 2025, el número de candidatos superó al de vacantes en una proporción del 55 % frente al 45 %, una tendencia impulsada por los despidos globales y la llegada masiva de perfiles jóvenes. Así lo recoge el informe Inside the dark web job market: Their talent, our threat (Dentro del mercado laboral de la web oscura: su talento, nuestra amenaza), elaborado por Kaspersky.

La radiografía de este mercado laboral clandestino confirma la juventud de los aspirantes: la edad media es de 24 años y se ha identificado una presencia significativa de menores. Según los datos analizados, el candidato de mayor edad tenía 42 años, mientras que el más joven apenas 12.

De acuerdo con los investigadores, muchos de quienes buscan empleo en la dark web ya están familiarizados con este entorno, ya que algunos comenzaron a realizar actividades ilegales desde la adolescencia.

Aunque una parte de las ofertas corresponde a trabajos legítimos, la mayoría está vinculada a actividades delictivas o directamente relacionadas con el cibercrimen. Si bien un 24 % de los candidatos afirma buscar empleos legales, el 69 % no especifica un área de interés, lo que sugiere una alta disposición a aceptar cualquier tarea a cambio de una remuneración.

Las vacantes más demandadas reflejan un ecosistema criminal consolidado. Un 17 % de los empleadores busca desarrolladores encargados de crear herramientas de ataque, mientras que el 12 % requiere penetration testers, especialistas en detectar vulnerabilidades en redes y sistemas.

También se solicitan perfiles dedicados a ocultar fondos ilícitos (11 %), carders especializados en el robo y explotación de datos de pago (6 %) y traffers encargados de generar tráfico hacia sitios de phishing o descargas maliciosas (5 %).

El análisis revela, además, diferencias de género. Las mujeres suelen optar por puestos relacionados con la interacción interpersonal, como soporte o asistencia técnica. Los hombres, en cambio, se inclinan mayoritariamente por roles técnicos o vinculados al fraude financiero, como desarrolladores, mulas o coordinadores de mulas.

Las expectativas salariales varían según la especialización. Los perfiles mejor remunerados son los ingenieros de ingeniería inversa, con ingresos medios superiores a los 5.000 dólares mensuales, seguidos de los penetration testers (4.000 dólares) y los desarrolladores (2.000 dólares). En el caso de los estafadores, los pagos suelen ser a comisión: los blanqueadores de dinero reciben, de media, un 20 % del botín; los carders, un 30 %, y los traffers, cerca del 50 %.

“El mercado laboral de la dark web ya no es marginal; está absorbiendo a desempleados, menores y profesionales altamente cualificados”, advierte Alexandra Fedosimova, analista de Digital Footprint en Kaspersky.

Fedosimova señala que entre los atractivos de este mercado clandestino se encuentran la rapidez para recibir una oferta —en apenas 48 horas— y la ausencia de entrevistas con recursos humanos. Sin embargo, alerta de que trabajar en la dark web puede tener consecuencias graves, como acabar en prisión.

Por ello, la compañía tecnológica insiste en que los jóvenes atraídos por estas supuestas “oportunidades” deben ser conscientes de que los beneficios económicos a corto plazo conllevan riesgos legales y reputacionales irreversibles.

El análisis se basa en 2.225 publicaciones relacionadas con empleo —entre ofertas y currículums— difundidas en foros de la dark web entre enero de 2023 y junio de 2025.

*Con información de Europa Press.