Tenga cuidado: alertan sobre el riesgo de publicar esta información que parece inofensiva en redes sociales

Publicar de manera repetitiva, en redes sociales, acciones cotidianas como salir a trotar, hacer ejercicio al aire libre o cumplir una rutina diaria de entrenamiento puede convertirse en una fuente de información valiosa para quienes buscan cometer delitos.

“Publicar constantemente la hora a la que se entrena, el recorrido habitual, los lugares que se frecuentan y hacerlo en tiempo real permite que cualquier persona —conocida o desconocida— acceda a esos datos. Esta exposición puede facilitar situaciones de acoso, seguimiento, hurto o incluso agresiones, especialmente cuando se trata de trayectos solitarios o rutinas predecibles", advirtió la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, el riesgo aumenta cuando las publicaciones incluyen geolocalización, “referencias claras al lugar de residencia o detalles que permiten identificar patrones diarios. En estos casos, la información compartida deja de ser inofensiva y se convierte en un punto frágil para la seguridad personal”.

“Las redes sociales hacen parte de nuestra cotidianidad, pero es clave entender que lo que publicamos puede ser usado por personas con malas intenciones. Cuidar la información que compartimos también es una forma de prevenir el delito”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

“La recomendación es revisar la configuración de privacidad, evitar compartir rutinas en tiempo real, variar recorridos y horarios, y pensar antes de publicar información que revele hábitos diarios. En seguridad digital, una regla es clara: si todo es público, todo está expuesto”, subrayó la Secretaría.

Alerta

Recientemente, la Secretaría de Seguridad también alertó sobre posibles hurtos a vehículos, cuando se publican fotografías donde la placa es visible, se geolocaliza el lugar de parqueo o se evidencia que el propietario no se encuentra en casa. “Estos son factores clave a la hora de planear hechos delictivos”, subrayó la entidad.

Adicionalmente, la exposición digital también abre la puerta a otros delitos. “Compartir números de cédula, documentos visibles, carnés, tiquetes aéreos o información laboral puede derivar en suplantación de identidad, mientras que los datos familiares y financieros pueden ser usados para otro tipo de delitos”, agregó la secretaría.

La entidad hizo un llamado a que los ciudadanos tomen precauciones. “No podemos darle espacio a los delincuentes para que se aprovechen de la confianza de la gente”, aseguró el secretario César Restrepo.

“Revisar la configuración de privacidad, evitar publicar información sensible y pensar antes de compartir detalles sobre vehículos, viajes o rutinas diarias son hoy medidas básicas de prevención. En seguridad digital, una regla es clara: si todo es público, todo está expuesto”, añadió.