Suscribirse

Tecnología

¿Sospecha que sus datos se filtraron en la ‘dark web’? Así puede comprobarlo con esta función para protegerse de los hackers

Los piratas informáticos filtran estos datos en ese espacio de internet con el fin de comercializarlos para actividades ilícitas.

Redacción Tecnología
21 de septiembre de 2025, 2:49 p. m.
Los usuarios deben comprobar si sus datos se filtraron para detener posibles ataques informáticos.
Los usuarios deben comprobar si sus datos se filtraron para detener posibles ataques informáticos | Foto: Getty Images

Datos personales como contraseñas, números de tarjetas bancarias, contactos, correos electrónicos e incluso fotos o videos son altamente sensibles. Si caen en manos de personas inescrupulosas, la víctima podría enfrentarse a una serie de delitos informáticos que ponen en riesgo su bienestar digital.

Uno de los lugares más peligrosos donde esta información puede terminar es la conocida dark web, que, en términos profesionales, se refiere a una parte oculta de internet no indexada por los motores de búsqueda convencionales y accesible únicamente mediante navegadores específicos.

Según la compañía especializada en ciberseguridad Kaspersky, “la dark web se refiere a sitios web no indexados y solo accesibles mediante navegadores web especializados. Considerablemente, más pequeña que la minúscula web superficial, la dark web se considera parte de la deep web. Si nos basamos en nuestra visión del océano y el iceberg, la dark web sería la punta inferior del iceberg sumergido”.

Estudio digital
Una filtración de datos en la dark web puede resultar peligroso para la personas afectada. | Foto: Adobe Stock

Al ser un espacio que los ciberdelincuentes utilizan para comercializar datos personales, surge la pregunta: ¿Cómo saber si su información ha sido filtrada allí?

El medio Computer Hoy, especializado en tecnología, explica que Google ofrece una herramienta práctica para quienes desean comprobar si sus datos sensibles están en la dark web. Primero, se debe iniciar sesión en la cuenta de Google. Luego, desde la barra lateral, se accede al apartado ‘Seguridad’ y, posteriormente, se presiona en ‘Informe de Dark Web’.

Contexto: Si en su hogar el wifi es inestable, siga este práctico método para mejorar la cobertura antes de cambiar la ubicación del router

Si la función aparece desactivada, se debe presionar ‘Ver Resultados’, activar la monitorización con ‘Iniciar Monitorización’ y seleccionar la información a revisar, preferiblemente ‘Todos’. Esto permite tener acceso a todos los datos comprometidos y, al pulsar ‘Ver Todos los Resultados’, se podrán ver detalles adicionales de cada caso.

Una vez conocidos los resultados, se podrá determinar si se es víctima de ciberdelincuentes y se corre algún tipo de riesgo, ya que estos datos pueden ser utilizados en fraudes, estafas o suplantación de identidad.

En la 'Dark Web' se puede encontrar todo tipo de contenido.
En la 'Dark Web' se puede encontrar todo tipo de contenido. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es posible buscar en la ‘dark web’ datos que podrían estar asociados con su dirección de correo electrónico u otra información incluida en su perfil de supervisión. Los resultados de posibles violaciones de seguridad pueden revelar su nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, nombre de usuario e incluso contraseñas”, explican en el Centro de Ayuda de Google.

De detectarse una exposición, es fundamental actuar de inmediato. Una de las medidas más efectivas es cambiar las contraseñas, asegurándose de que sean robustas y cumplan con los estándares de seguridad recomendados por los expertos, evitando datos obvios como fechas de cumpleaños, nombres o secuencias numéricas comunes.

Contexto: Expertos advierten de la nueva ‘rata’ capaz de desocupar toda su cuenta bancaria en segundos

Además, es clave activar la autenticación en dos pasos en el correo electrónico y desvincular todas las cuentas relacionadas con el servicio afectado.

Complementariamente, mantener hábitos de seguridad constantes por parte del usuario ayuda a mitigar el riesgo de caer en este tipo de amenazas frecuentes en internet.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. René Higuita se pronunció sobre el ‘gemelo’ que le encontraron en Bucaramanga: esto dijo

2. ¿Reformar la consulta previa? La propuesta del Centro Democrático para impulsar proyectos energéticos

3. Trump responde a incursión de cazas rusos en Estonia y lanza una dura amenaza a Putin

4. Gustavo Petro guarda silencio frente a las denuncias de malos manejos en la Unidad de Víctimas y que comprometen a un senador

5. Ousmane Dembelé no asistirá al Balón de Oro 2025: la razón desata polémica en Europa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dark webFiltración de datosDatos en internet

Noticias Destacadas

La forma correcta de usar PS Remote Play en dispositivos móviles.

El sencillo truco para jugar en el celular con una PS5 o PS4 y disfrutar de sus videojuegos favoritos

Redacción Tecnología
Las víctimas deben recopilar pruebas, informar al banco y denunciar ante la Policía.

No todo lo que brilla es oro: alerta por peligrosa estafa que juega con la ilusión y los ahorros de quienes buscan empleo

Redacción Tecnología
Los usuarios deben comprobar si sus datos se filtraron para detener posibles ataques informáticos.

¿Sospecha que sus datos se filtraron en la ‘dark web’? Así puede comprobarlo con esta función para protegerse de los hackers

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.