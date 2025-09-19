Expertos advierten de la nueva ‘rata’ capaz de desocupar toda su cuenta bancaria en segundos

¿Se imagina que alguien pueda vaciarle la cuenta bancaria sin necesidad de tocar el celular? Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo, una nueva amenaza digital está atacando celulares y los expertos han advertido sobre el tema.

Este “virus” especial puede controlar el celular completamente sin que se de cuenta, es como si un ladrón tuviera las llaves de su casa, pero en este caso, las llaves son de su celular y el dinero.

Su celular se convierte en el enemigo

Piense que acaba de instalar una aplicación y sin saberlo, le da permiso a un extraño para que maneje su celular como si fuera el suyo, exactamente eso es lo que hace este programa malicioso llamado “Rata” (RAT en inglés).

Especialistas advierten de un virus que espía el móvil y permite transferencias no autorizadas hacia criminales. | Foto: Getty Images

Los investigadores de seguridad digital de Eset explican que esta amenaza puede hacer cosas aterradoras:

Ver todo lo que hace en la pantalla

Prender la cámara y micrófono sin que lo sepa

Saber qué escribe (incluyendo contraseñas)

Revisar las fotos y archivos

Hacer que su teléfono obedezca órdenes de desconocidos

Lo peor de todo es que se conecta directamente con los criminales, como si fuera una ventana abierta las 24 horas del día.

Una vez que este “espía digital” está en el teléfono, los ladrones pueden hacer de todo, robar las claves del banco, cambiar lo que ve en la pantalla para engañar, transferir el dinero de la cuenta bañaría y hasta espiar en tiempo real.

Cómo llega este peligro

Los criminales son muy astutos para engañar a la gente, usan trucos que todos conocemos:

El programa “Rat” activa cámara, micrófono y roba contraseñas bancarias sin que la víctima lo note. | Foto: Getty Images

Por correo electrónico: Mandan mensajes que parecen normales, abre un archivo en él, el virus se instala solo.

Mandan mensajes que parecen normales, abre un archivo en él, el virus se instala solo. Con documentos falsos: Envían archivos PDF que parecen importantes, pero están infectados.

Envían archivos PDF que parecen importantes, pero están infectados. Páginas web trampa: Crean sitios que se ven normales, pero al entrar en ellos, atacan su teléfono.

Crean sitios que se ven normales, pero al entrar en ellos, atacan su teléfono. La trampa más nueva: Según reporta The Hacker News, ahora están creando aplicaciones falsas que prometen contenido para adultos, especialmente una supuesta versión “especial” de TikTok, con ello, una vez se descarga, en realidad está instalando el virus.

¿Qué hacer si cree que le infectaron el celular?

Si sospecha que su celular está infectado, los expertos señalan seguir estos pasos simples:

1. NO apague el teléfono: Aunque parezca lógico reiniciarlo, pues el virus se reactiva cuando se enciende de nuevo el celular.

Aunque parezca lógico reiniciarlo, pues el virus se reactiva cuando se enciende de nuevo el celular. 2. Desconéctese de internet: Apague el internet WiFi y los datos móviles, con ello los ladrones no podrán tener comunicación con el celular.

Apague el internet WiFi y los datos móviles, con ello los ladrones no podrán tener comunicación con el celular. 3. Llame a su banco: Contacte a todas sus entidades financieras a las que tenga cuentas para que bloqueen movimientos raros.