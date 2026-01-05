Si desea dejar de recibir llamadas spam, aplique este sencillo truco: colgar de inmediato no resolverá el problema

Una de las principales preocupaciones de los usuarios en la actualidad es la llegada masiva de llamadas spam, que generan estrés e incomodidad debido a su repetición constante, e incluso a la frecuencia con la que se reciben varias en un solo día.

Las personas esperan que su número de teléfono funcione como un canal de comunicación controlado, y recibir llamadas de desconocidos altera esa sensación de seguridad. Además, muchas de estas ocurren en momentos inoportunos: durante el trabajo, mientras se descansa o incluso en medio de reuniones importantes, provocando frustración inmediata.

No es raro que un mismo usuario reciba múltiples llamadas del mismo número en cuestión de horas o días. Esta persistencia puede aumentar los niveles de estrés, especialmente cuando se sabe que responder no producirá ningún resultado positivo.

Las llamadas spam se han convertido en una molestia constante para millones de personas. Foto: Getty Images

Según eleconomista.es, parte de este problema se debe a que muchas personas aceptan términos y condiciones o cookies en sitios web y aplicaciones sin leerlos, lo que permite que ciertas empresas puedan contactarlas. Asimismo, algunas compañías ignoran la ley y realizan llamadas aleatorias para vender productos o servicios.

Sin embargo, no todas las llamadas provenientes de números desconocidos son spam o estafas. Aunque los teléfonos modernos suelen advertir sobre posibles llamadas comerciales, algunos usuarios responden y reciben promociones o información sobre servicios legítimos. Colgar inmediatamente puede parecer la opción más sencilla, pero si no se bloquea el número, estas comunicaciones pueden continuar desde otros números o incluso desde el mismo.

Los expertos recomiendan interactuar brevemente para indicar que no se está interesado, dado que muchas llamadas son realizadas por sistemas automatizados con inteligencia artificial que no comprenden el significado de una interrupción.

El principal problema de las llamadas spam es su capacidad de interrumpir la rutina diaria y generar estrés. Foto: Getty Images

Colgar puede hacer que el número se considere “activo” y aumentar la probabilidad de recibir nuevas llamadas. Es crucial no facilitar información personal, como nombre, dirección o datos bancarios, para prevenir usos comerciales o fraudulentos.

Los estafadores suelen presionar para obtener datos sensibles, como contraseñas, códigos de verificación o información financiera, lo que puede derivar en fraudes o robo de identidad.