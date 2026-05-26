El truco que realmente funciona para dejar de recibir llamadas spam: expertos explican qué debe hacer con su número

Una de las situaciones que más molesta a los usuarios en la actualidad y que se ha convertido en un problema cada vez más frecuente son las llamadas spam. Este tipo de comunicaciones genera incomodidad debido a su constante repetición, lo que termina causando sensación de hostigamiento e incluso afectando las actividades diarias de las personas.

Si lo llaman a pedirle este dato de su tarjeta bancaria, cuelgue de inmediato: podría ser víctima de una millonaria estafa

El problema ha aumentado en los últimos años, especialmente porque los delincuentes han encontrado en estas llamadas una forma de estafar. A través de números desconocidos, e incluso utilizando prefijos internacionales para despertar curiosidad, buscan que las víctimas contesten. Sin embargo, los expertos recomiendan no confiar en este tipo de comunicaciones y evitar responder cuando el origen del número resulte sospechoso.

Por otro lado, también están las empresas que utilizan llamadas telefónicas para ofrecer productos o servicios. Gracias a bases de datos con información de usuarios, muchas compañías realizan campañas masivas hasta conseguir posibles clientes. Lo realmente molesto es que estas suelen llegar en momentos inoportunos, como durante la jornada laboral, mientras estudian o incluso cuando están descansando.

Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más frecuentes para los usuarios de telefonía móvil. Foto: Getty Images

Debido a esta situación, expertos en seguridad y entidades como la Policía han estudiado el fenómeno para ofrecer soluciones efectivas que permitan reducir este tipo de comunicaciones. De acuerdo con lo explicado por el medio especializado Computer Hoy, una de las alternativas más útiles consiste en inscribirse en listas de exclusión publicitaria.

Se trata de una medida legal que limita el uso de los números telefónicos con fines comerciales. Un ejemplo de ello es la Lista Robinson, una plataforma diseñada para reducir llamadas, mensajes y correos publicitarios no deseados.

Las llamadas spam pueden ser un intento de estafa. Foto: Getty Images

Estas herramientas obligan a las empresas legales a dejar de utilizar los datos personales de los usuarios en campañas de mercadeo. No obstante, no eliminan por completo las llamadas fraudulentas, ya que muchas provienen de sistemas ilegales y números temporales difíciles de rastrear.

Aun así, continúan siendo una de las medidas más efectivas para disminuir el spam telefónico y proteger la privacidad frente al aumento de campañas automatizadas y fraudes digitales.

En cuanto a las llamadas con fines delictivos, una de las formas más sencillas de protegerse es no contestar o, en caso de hacerlo, no dejarse persuadir fácilmente. Por lo general, los delincuentes recurren a técnicas de manipulación emocional para engañar a sus víctimas y obtener información sensible. Por eso, los usuarios deben actuar con cautela y evitar compartir datos personales o bancarios que puedan ser utilizados para cometer fraudes.