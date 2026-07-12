No solo pasa en Europa: estos países restringen las redes sociales para adolescentes en 2026

Cada vez más países están imponiendo límites al uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. La preocupación por la salud mental, la seguridad y el contenido al que acceden los menores ha impulsado leyes y proyectos que fijan una edad mínima, generalmente entre los 15 y 16 años.

Así es cómo están haciendo imágenes con IA de usuarios de Instagram sin que se den cuenta: la forma para impedirlo

Mientras Bruselas estudia una regulación para toda la Unión Europea, al menos una veintena de países ya aplican restricciones o preparan nuevas normas.

Países que ya aplican restricciones

Entre los países con medidas en vigor está Australia, que desde diciembre de 2025 prohíbe las redes sociales a menores de 16 años.

En Brasil, las plataformas deben vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y verificar la edad de los usuarios.

La memoria llena ya no es un detalle menor: ralentiza el celular y puede provocar reinicios inesperados. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, China ha limitado progresivamente el acceso desde 2019, mientras que Indonesia y Malasia ya prohíben el uso a menores de 16 años.

Además, Turquía y Emiratos Árabes Unidos ya aprobaron leyes que entrarán en vigor a finales de 2026 para restringir el acceso a menores de 15 años.

Los países que preparan nuevas leyes

En Europa, Grecia, Austria, Eslovenia, Alemania, Suecia, Dinamarca e Irlanda avanzan en distintas iniciativas para limitar el acceso de los menores.

Fuera de la Unión Europea, Noruega, Canadá, el Reino Unido e India también trabajan en proyectos similares o analizan nuevas restricciones.

Proyectos que aún siguen en debate

Otros países todavía discuten estas medidas en sus parlamentos.

Es el caso de Francia, Portugal, España e Italia, donde existen propuestas para elevar la edad mínima de acceso a las redes sociales o restringir determinadas plataformas para menores de 15 o 16 años.

La ley obliga a las plataformas a eliminar cuentas de adolescentes o enfrentar multas millonarias. Foto: Getty Images

Una tendencia que sigue creciendo

La mayoría de estas iniciativas busca establecer una edad mínima para acceder a redes sociales y obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios.

Ahora la atención está puesta en la decisión que tome la Comisión Europea, que podría definir una política común para todos los países de la Unión Europea en las próximas semanas.

*Con información de AFP.