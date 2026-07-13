Así funciona la preocupante modalidad de estafa que usa amenazas con los servicios de gas, luz y agua

Esta modalidad de fraude se fundamenta en la suplantación de identidad de empresas de gas, luz o agua para obtener dinero de manera ilícita. Cuidado con el celular, pues estos estafadores suelen iniciar el contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o incluso visitas domiciliarias inesperadas.

Quedó registrado cómo operan los estafadores para sacar créditos a nombre de las víctimas para robar por Nequi

Así funciona la preocupante modalidad de estafa de suplantación con los servicios del gas, energía y agua, un método que utiliza la presión para evitar que las personas verifiquen la autenticidad de la información.

La táctica del miedo y la urgencia inmediata

El núcleo de este engaño es la amenaza de suspender el suministro de forma inmediata si no se realiza un pago en ese mismo instante. Según el FTC, “Estos estafadores quieren asustarte para que pagues antes de que tengas tiempo de confirmar lo que te dicen. Pero las compañías de servicios públicos reales no hacen esto”.

Las empresas reales no exigen pagos urgentes para evitar una suspensión. Foto: Getty Images

Señales de alerta en los métodos de pago exigidos

Una característica distintiva de estos delincuentes es la insistencia en formas de pago que dificultan el rastreo y la recuperación de los fondos. La advertencia oficial es clara al respecto: “Nunca pagues a nadie que te pida que pagues mediante transferencia bancaria , criptomonedas , aplicación de pago o tarjetas de regalo”.

Para mayor claridad, estos métodos incluyen:

Criptomonedas: Activos digitales que operan de forma independiente a los bancos centrales.

Activos digitales que operan de forma independiente a los bancos centrales. Transferencias bancarias: Envíos directos de dinero a través de agencias de servicios financieros.

Envíos directos de dinero a través de agencias de servicios financieros. Aplicaciones de pago: Herramientas móviles diseñadas para transferencias rápidas entre usuarios. Solo las entidades fraudulentas limitan las opciones de pago exclusivamente a estos canales, ya que las empresas reales ofrecen métodos convencionales y verificables.

Protocolos de verificación y seguridad

En el momento en que se recibe una comunicación sospechosa, la medida más efectiva es interrumpir el contacto de inmediato. Las fuentes sugieren que “si alguien te contacta diciendo ser de tu compañía de servicios públicos y amenaza con cortarte el servicio si no pagas en el momento, cuelga”. No se debe hacer clic en enlaces ni proporcionar información personal.

Colgar la llamada es el primer paso para evitar caer en este tipo de fraude. Foto: Getty Images

Para confirmar el estado real de una cuenta, se debe contactar directamente a la empresa utilizando el número de teléfono que figura en la factura física o en su sitio web oficial. Al realizar búsquedas en línea, es necesario tener precaución, pues “los primeros resultados suelen ser anuncios pagados” que podrían dirigir a sitios falsos creados para suplantar a las empresas auténticas.

En situaciones donde se haya efectuado un pago o se identifique el intento de estafa, es necesario reportar el incidente a las autoridades pertinentes.