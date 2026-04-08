WhatsApp estaría alistando uno de los cambios más importantes en su historia: dejar atrás el número de teléfono como principal forma de contacto.

De acuerdo con WABetaInfo, la app comenzó a probar los nombres de usuario, una función que permitirá comunicarse sin compartir datos personales como el celular.

Por ahora, la herramienta está disponible solo para un grupo limitado de usuarios, pero todo apunta a que su implementación será gradual en las próximas semanas.

Los nombres de usuario reemplazarán al número

La nueva función permitirá que cada persona tenga un identificador único precedido por “@”, similar a otras redes sociales. De esta forma, en lugar de guardar un número, bastará con conocer el nombre de usuario para iniciar una conversación, llamada o videollamada.

La función permitirá usar un “@usuario” para chatear, llamar o videollamar sin número. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Este cambio ha estado en desarrollo desde el año 2023 con la idea de mejorar la privacidad y facilitar la conexión, evitando la necesidad de compartir el número de teléfono.

Para activarlo, quienes tengan acceso a la prueba deberán configurar su nombre desde los ajustes del perfil. Una vez elegido, quedará vinculado a la cuenta y podrá compartirse fácilmente.

Una de las condiciones es no usar solo números

WhatsApp también estableció condiciones específicas para evitar confusiones o suplantaciones. Entre las más importantes está que los nombres de usuario no podrán estar formados únicamente por números.

Además, deberán tener entre 3 y 35 caracteres e incluir al menos una letra. Solo se permitirán letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos.

La plataforma también restringe ciertos formatos: no se podrán usar nombres que comiencen con “www” ni que terminen en dominios como “.com” o “.net”.

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Integración con Instagram y Facebook

Otro punto clave es que el nombre de usuario deberá estar disponible en el ecosistema de Meta. Esto significa que no podrá coincidir con uno ya registrado en otras plataformas como Instagram o Facebook.

No se podrán usar nombres ya registrados en Instagram o Facebook. Foto: Getty Images

En caso de que el usuario ya utilice ese nombre en otra red, deberá verificar que es el propietario vinculando sus cuentas a través del Centro de Cuentas de Meta.

Así será agregar y buscar contactos

Con esta actualización, encontrar a alguien será tan sencillo como escribir su nombre de usuario en el buscador de la aplicación. Una vez aparezca en la lista, se podrá iniciar una conversación sin necesidad de conocer su número, en algunos casos será necesario ingresar una clave adicional si el usuario decide activar medidas extra de privacidad.

*Con información de Europa Press.