El truco que debe aplicar para escuchar un audio de WhatsApp sin que a la otra persona le aparezca como visto

WhatsApp es una aplicación de mensajería que destaca por sus diversas funciones, las cuales permiten comunicarse tanto a nivel personal como laboral. Aunque los mensajes escritos siguen siendo una de las formas más utilizadas, lo cierto es que las notas de voz han ganado protagonismo en los últimos años.

WhatsApp lo muestra “en línea” sin usted estarlo: así puede solucionar el error que afecta a quienes usan la versión web

Una de las principales razones es la rapidez. En lugar de redactar textos extensos, los usuarios pueden expresar sus ideas de forma inmediata, simplemente hablando. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también favorece una comunicación más fluida y espontánea, similar a una conversación cara a cara.

Además, las notas de voz permiten transmitir tonos, emociones e intenciones que muchas veces se pierden en el texto. El énfasis en ciertas palabras, las pausas e incluso el estado de ánimo ayudan a evitar malentendidos.

A esto se suma su practicidad. Los internautas pueden enviar audios mientras realizan otras actividades, como conducir, caminar o cocinar, sin necesidad de concentrarse en escribir.

Sin embargo, la privacidad también cobra especial relevancia. Cuando una persona reproduce un audio, el remitente puede recibir esa información, lo que en algunos casos genera presión para responder de inmediato y no dejar el mensaje “en visto”.

Las notas de voz son una función práctica para el día a día. Foto: Getty Images

Hay quienes prefieren tomarse su tiempo para contestar, ya sea porque están ocupados o porque buscan las palabras adecuadas. En ese sentido, la aplicación ofrece varias opciones para gestionar estas interacciones.

En primer lugar, es importante entender que las confirmaciones de lectura funcionan mediante íconos que aparecen junto al mensaje. Una sola marca gris indica que el mensaje fue enviado correctamente; dos marcas grises confirman que fue entregado al dispositivo del destinatario; y, cuando ambas aparecen en azul, significa que el mensaje fue leído.

Estos indicadores permiten saber si el mensaje llegó y si fue visto, lo que facilita la comunicación entre los usuarios.

Los usuarios puede controlar las interacciones y la visibilidad de los mensajes en WhatsApp. Foto: Semana - Getty - WhatsApp

Para evitar que las marcas aparezcan en azul, es posible desactivar esta función desde el menú de ajustes. Para ello, se debe ingresar al ícono de más opciones (los tres puntos verticales), seleccionar “Ajustes”, luego “Privacidad” y, finalmente, marcar la opción “Confirmaciones de lectura”.

Otra alternativa es reenviar el audio a un chat personal. Desde allí se puede escuchar sin que el remitente sepa que ya fue reproducido, una opción sencilla que no requiere modificar la configuración ni utilizar herramientas de terceros.