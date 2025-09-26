Suscribirse

El sencillo truco de WhatsApp que no conocía para escuchar una nota de voz antes de enviarla

En ocasiones, el servicio de mensajería incluye funciones reconocidas que esconden trucos poco explorados por los usuarios.

Redacción Tecnología
26 de septiembre de 2025, 7:55 p. m.
Las notas de voz son una función práctica para el día a día.
Las notas de voz se han consolidado como una de las herramientas más utilizadas en WhatsApp, debido a que son rápidas, prácticas y facilitan la comunicación. Basta con pulsar el ícono de micrófono, hablar y luego hacer clic en enviar.

“Los mensajes de voz de WhatsApp te permiten comunicarte instantáneamente con tus contactos y grupos. Puedes usarlos para enviar información importante y urgente. Todos los mensajes de voz se descargan de forma automática”, señalan desde el Centro de Ayuda de la aplicación.

Esta función compite directamente con el envío de mensajes de texto, pues ambas opciones son versátiles y ofrecen beneficios distintos, lo que las convierte en herramientas útiles tanto en la vida personal como laboral. Sin embargo, entre estas alternativas existen trucos que muchas veces pasan desapercibidos o que los usuarios no han explorado.

WhatsApp tiene una alternativa al envío tradicional que conserva la calidad del video.
Uno de ellos es la posibilidad de escuchar el audio antes de enviarlo, una opción ideal para corregir errores, eliminar frases innecesarias o modificar el contenido en caso de que no haya quedado como se esperaba.

El proceso de grabación y envío es sencillo, aunque incluye varias funciones que brindan mayor control sobre el contenido antes de compartirlo. Para comenzar, se debe abrir un chat individual o grupal y pulsar el ícono del micrófono para iniciar la grabación. Durante este proceso, la plataforma ofrece la opción de pausar el audio mediante el botón identificado con dos líneas verticales dentro de un círculo.

Al finalizar, es posible reproducir el mensaje haciendo clic en el ícono de “play” (un triángulo apuntando hacia la derecha) y, si se desea, avanzar o retroceder dentro de la grabación seleccionando cualquier punto de la barra de reproducción.

Asimismo, se puede eliminar el audio con el ícono del bote de basura o añadir más contenido al reanudar el micrófono. Finalmente, al pulsar el ícono de enviar —representado por un avión de papel—, la nota de voz queda disponible para el destinatario.

WhatsApp ha ganado popularidad por ser una aplicación de mensajería segura.
Este conjunto de opciones busca que las notas de voz no solo sean rápidas de grabar, sino también fáciles de gestionar y editar antes de ser compartidas.

Un aspecto importante a considerar es el inicio de la grabación. Para evitar que las primeras palabras se pierdan, se recomienda esperar un segundo antes de comenzar a hablar, garantizando así que el mensaje llegue completo al destinatario.

Otro problema frecuente ocurre cuando la grabación desaparece antes de poder enviarse. En estos casos, la solución más efectiva suele ser reiniciar el dispositivo, lo que permite restablecer el funcionamiento de la aplicación y continuar con el envío sin inconvenientes.

