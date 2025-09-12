Suscribirse

WhatsApp pone orden en sus chats: revelan nueva función que facilita leer y seguir varias conversaciones al mismo tiempo

La propuesta pretende mejorar la organización de los chats, sobre todo en grupos grandes, para que los mensajes importantes no se pierdan.

Redacción Tecnología
12 de septiembre de 2025, 12:54 p. m.
WhatsApp se actualiza con frecuencia para brindar un mejor servicio.
WhatsApp se actualiza con frecuencia para brindar un mejor servicio. | Foto: Getty Images

WhatsApp está trabajando en una función con la que permitirá organizar las respuestas de los chats en formato de hilos estructurados, de manera que los usuarios puedan seguir varias conversaciones en un mismo chat de forma más sencilla y organizada por temas.

De cara a mejorar la experiencia para los usuarios, la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta pretende ofrecer una forma más sencilla de navegar por las conversaciones que, en lugar de componerse de múltiples mensajes sueltos, se conformará de respuestas más organizadas.

Para ello, WhatsApp ha comenzado a probar una función de hilos de mensajes para los chats, con la que las respuestas se organizarán automáticamente en formato de hilo -similar a la estructura utilizada en otras plataformas como Discord o Slack-, agrupándose en base a temas de conversación relacionados, dentro de un mismo chat.

WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones.
WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Así lo ha compartido el medio especializado WaBetaInfo, que ha podido acceder a esta nueva característica tras el lanzamiento de la última actualización beta de WhatsApp para Android (2.25.25.8).

Contexto: Spotify sube el nivel: llega esperada función que mejora la calidad de audio y ofrece compatibilidad en múltiples dispositivos

En concreto, en lugar de mostrar los mensajes separados en bocadillos según se van enviando o recibiendo, este nuevo sistema identifica los temas que se están tratando en la conversación y organiza automáticamente las respuestas agrupándolas en hilos sobre dichos temas.

De esta forma, las respuestas relacionadas con un tema se encontrarán enlazadas directamente al mensaje original que inició dicha conversación. Así, para acceder a estos mensajes del hilo, bastará con pulsar un nuevo botón de respuestas que aparecerá en el mensaje principal y que mostrará el número de respuestas agrupadas.

Esta opción permite mantener el chat más estructurado, sobre todo, cuando se trata de una conversación en la que se están tratando varios temas al mismo tiempo, facilitando el seguimiento de la información. Específicamente en los grupos grandes, evitará que, por ejemplo, se puedan perder mensajes importantes entre varias respuestas.

WhatsApp permite aplicar ciertos estilos a los mensajes de forma muy sencilla.
WhatsApp estrena los hilos en su beta de Android. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, el medio citado también ha señalado que será posible añadir nuevas respuestas al hilo, que se vincularán automáticamente al último mensaje. De igual forma, los usuarios podrán responder a un mensaje de respuesta del hilo, mostrándose como ‘Respuesta de seguimiento’.

Contexto: YouTube lanza el audio multilingüe para doblar videos: así funciona la nueva herramienta para creadores

Se debe tener en cuenta que, los hilos solo se crearán para los mensajes que se hayan enviado después de activar la función, por lo que las respuestas anteriores no se incluirán en estas agrupaciones. Con todo, esta función de hilos para los mensajes se ha comenzado a probar con algunos usuarios en la versión beta, por lo que aún no está disponible.

*Con información de Europa Press

