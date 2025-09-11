Suscribirse

YouTube lanza el audio multilingüe para doblar videos: así funciona la nueva herramienta para creadores

La plataforma de música lanzó el audio multilingüe para que los creadores puedan doblar sus videos en varios idiomas y así llegar a más público.

Redacción Tecnología
11 de septiembre de 2025, 4:25 p. m.
YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.
YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto. | Foto: NurPhoto via Getty Images

YouTube se ha posicionado como una de las plataformas de contenido más relevantes a nivel global y, desde su creación, ha conseguido reunir una enorme comunidad con millones de usuarios activos. Su evolución constante le ha permitido ajustarse a las tendencias actuales, brindando un servicio cada vez más dinámico y funcional.

Ahora, la plataforma de música lanzó la función de audio multilingüe para que todos los creadores de la plataforma puedan añadir doblaje a sus videos en diferentes idiomas, con el fin de que se pueda llegar a un público más amplio.

La plataforma de Google empezó a probar esta función en octubre de 2021, y en febrero de 2023 amplió el acceso a esta herramienta para que algunos de los creadores con más suscriptores pudiesen probarla, como fue el caso de Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast.

Pistas de audio multilingües.
Pistas de audio multilingües. | Foto: Europa Press

Ahora, YouTube anunció que lanzará oficialmente la función del audio multilingüe durante las próximas semanas, para que suscriptores de Corea del Sur, Brasil o India puedan ver los videos de un creador de Estados Unidos en su idioma nativo, tal y como señaló la plataforma en una publicación en su página web.

La aplicación de streaming aseguró que, desde que empezó a implantarla, ha observado que los creadores que añadieron pistas de audio multilingüe a sus videos consiguieron que más del 25% del tiempo de visualización proviniera de visualizaciones en el idioma alternativo.

YouTube Music permite descubrir música y pódcast.
YouTube Music permite descubrir música y pódcast. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Asimismo, YouTube empezó a probar miniaturas multilingües con un grupo selecto de creadores, dándoles la oportunidad de añadir miniaturas localizadas según el idioma seleccionado por los espectadores.

La plataforma mencionó algunos ejemplos en los que esta herramienta tuvo un impacto notable en su número de visualizaciones, como es el caso del canal del cocinero Jamie Oliver, que triplicó el número de visualizaciones con las pistas de audio multilingües.

Otro caso es el de Mark Rober, que cuenta con una de las mayores cantidades de doblajes multilingües, con un promedio de más de 30 idiomas por video.

*Con información de Europa Press.

