Suscribirse

Tecnología

Adiós a las cuentas compartidas: YouTube aplicará controles más estrictos en su plan familiar Premium

Los usuarios afectados reciben un correo electrónico en el que se les notifica que su suscripción familiar será pausada.

Redacción Tecnología
2 de septiembre de 2025, 3:53 p. m.
Los usuarios recibirán un aviso por correo electrónico.
Los usuarios recibirán un aviso por correo electrónico. | Foto: Getty Images

YouTube es una de las plataformas de contenido más importantes del mundo y, desde su lanzamiento, ha logrado consolidar una amplia comunidad con millones de suscriptores activos. Su crecimiento constante la ha llevado a adaptarse a las tendencias del momento, ofreciendo un servicio cada vez más versátil y práctico.

Uno de los avances más destacados fue la introducción de YouTube Premium, una suscripción que elimina los anuncios, permite descargar videos y ofrece diversas funciones que hacen que la experiencia de visualización sea más personalizada.

Sin embargo, recientemente la compañía anunció que aplicará medidas más estrictas en torno a su plan Premium Familiar. En adelante, identificará y pausará aquellas cuentas vinculadas a esta modalidad cuyos miembros no residan en el mismo domicilio que el administrador. Los usuarios afectados recibirán una notificación con un plazo de 14 días y, una vez cumplido, perderán los beneficios de Premium en esas cuentas.

Google sugiere el plan Premium para aquellos usuarios que deseen funciones adicionales.
YouTube Premium ofrece varios beneficios a los usuarios. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Nuevas medidas plan el familiar Premium

Actualmente, el plan familiar permite incluir hasta cinco miembros mayores de 13 años bajo una misma suscripción, por un costo mensual de 25,99 euros. Su principal atractivo radica en que varios integrantes de un hogar pueden disfrutar de las ventajas de YouTube Premium a un precio más asequible. No obstante, la condición indispensable es que todos vivan en el mismo domicilio que el administrador.

Contexto: Google Maps y la función secreta para no perderse nunca

Aunque esta restricción no es nueva, YouTube ha comenzado a reforzar su cumplimiento. Según informó Android Police, algunos usuarios ya han recibido correos en los que la plataforma advierte sobre la suspensión del servicio al detectar que uno o más miembros no utilizan la cuenta desde el mismo hogar.

En dichos mensajes, YouTube recalca que la membresía familiar exige que “todos los miembros vivan en el mismo hogar que el administrador familiar” y advierte que, al identificar posibles incumplimientos, la suscripción se pausará en un plazo de 14 días. A partir de entonces, los miembros seguirán vinculados al grupo, pero solo podrán acceder a la plataforma con anuncios y sin los beneficios de Premium.

Logo de YouTube. (Photo Illustration by Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
YouTube se actualiza con constancia. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De acuerdo con la página de ayuda de Google, YouTube realiza un registro electrónico cada 30 días para verificar que los integrantes del plan comparten ubicación con el administrador.

Contexto: Ciberseguridad en Gmail: Google desmiente filtración masiva y garantiza protección a usuarios

Esta decisión coincide con el lanzamiento, en mayo de este año, de una nueva modalidad de suscripción Premium para dos personas, que ofrece una alternativa más económica para quienes comparten el servicio dentro de un mismo núcleo familiar.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es el hombre que flechó el corazón de Margarita Ortega; es periodista y han trabajado juntos

2. Milagro tecnológico: niña de 10 años vuelve a la vida dos veces gracias a los avances de la Nasa

3. Defensa de Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Corte Suprema que mantenga el fallo que ordenó la libertad del expresidente

4. Luis Díaz es noticia con Bayern Múnich: está en la cima de lista tras llegar a la Bundesliga

5. Se dio charla entre directivos de Nacional y Edwin Cardona: todo por lo que pasó en Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

YouTubecuentas compartidasYouTube Premium

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.