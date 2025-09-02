Adiós a las cuentas compartidas: YouTube aplicará controles más estrictos en su plan familiar Premium

YouTube es una de las plataformas de contenido más importantes del mundo y, desde su lanzamiento, ha logrado consolidar una amplia comunidad con millones de suscriptores activos. Su crecimiento constante la ha llevado a adaptarse a las tendencias del momento, ofreciendo un servicio cada vez más versátil y práctico.

Uno de los avances más destacados fue la introducción de YouTube Premium, una suscripción que elimina los anuncios, permite descargar videos y ofrece diversas funciones que hacen que la experiencia de visualización sea más personalizada.

Sin embargo, recientemente la compañía anunció que aplicará medidas más estrictas en torno a su plan Premium Familiar. En adelante, identificará y pausará aquellas cuentas vinculadas a esta modalidad cuyos miembros no residan en el mismo domicilio que el administrador. Los usuarios afectados recibirán una notificación con un plazo de 14 días y, una vez cumplido, perderán los beneficios de Premium en esas cuentas.

YouTube Premium ofrece varios beneficios a los usuarios. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Nuevas medidas plan el familiar Premium

Actualmente, el plan familiar permite incluir hasta cinco miembros mayores de 13 años bajo una misma suscripción, por un costo mensual de 25,99 euros. Su principal atractivo radica en que varios integrantes de un hogar pueden disfrutar de las ventajas de YouTube Premium a un precio más asequible. No obstante, la condición indispensable es que todos vivan en el mismo domicilio que el administrador.

Aunque esta restricción no es nueva, YouTube ha comenzado a reforzar su cumplimiento. Según informó Android Police, algunos usuarios ya han recibido correos en los que la plataforma advierte sobre la suspensión del servicio al detectar que uno o más miembros no utilizan la cuenta desde el mismo hogar.

En dichos mensajes, YouTube recalca que la membresía familiar exige que “todos los miembros vivan en el mismo hogar que el administrador familiar” y advierte que, al identificar posibles incumplimientos, la suscripción se pausará en un plazo de 14 días. A partir de entonces, los miembros seguirán vinculados al grupo, pero solo podrán acceder a la plataforma con anuncios y sin los beneficios de Premium.

YouTube se actualiza con constancia. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De acuerdo con la página de ayuda de Google, YouTube realiza un registro electrónico cada 30 días para verificar que los integrantes del plan comparten ubicación con el administrador.

Esta decisión coincide con el lanzamiento, en mayo de este año, de una nueva modalidad de suscripción Premium para dos personas, que ofrece una alternativa más económica para quienes comparten el servicio dentro de un mismo núcleo familiar.