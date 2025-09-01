Suscribirse

Tecnología

Google Maps y la función secreta para no perderse nunca

Se trata una opción que Google guía directamente con la cámara a donde necesite llegar.

David Alejandro Rojas García

2 de septiembre de 2025, 12:55 a. m.
Una función de Google Maps proyecta flechas y avisos en tiempo real sobre el entorno.
Google Maps integra una herramienta que mejora la orientación al caminar con ayuda de la cámara. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y @joaquinasola5

Google Maps continua presentando nuevas funciones como también algunas herramientas que han sido poco exploradas y pueden ser determinantes al momento de llegar a una entrevista, una casa o lugares a los cuales se necesite llegar con rapidez. Para ello, Maps cuenta con una herramienta clave, que permite ver a través de la cámara del celular hacia donde debe dirigirse.

El detalle que activa los nuevos botones con la cámara

A través de TikTok, @joaquinasola5 compartió como utiliza este truco y lo curioso es que es una solución a cuando el giroscopio parece no funcionar e incluso a muchos nos ha sucedido que aquella flecha azul que señala hacia donde estamos viendo esta señalando otro lugar y se devuelve lento hasta volver a la normalidad.

En esta ilustración fotográfica, se muestra el logotipo de Google Maps en la pantalla de un teléfono inteligente en Atenas, Grecia, el 5 de mayo de 2023. (Ilustración fotográfica de Nikolas Kokovlis/NurPhoto a través de Getty Images)
La app despliega señales en 3D en la calle para evitar confusiones en los recorridos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El truco compartido comienza su juego cuando ya se tiene una dirección dispuesta a la cual ir, es decir, marcó en el mapa el lugar a donde va a ir y ya le dio en “iniciar” o en algunos dispositivos aparece como “iniciar viaje”, esto porque se habilitarán nuevos botones.

Así puede habilitar las direcciones en 3D en Google Maps

Es importante resaltar que esta herramienta funciona cuando configura el viaje para “ir caminando”, debido a que la señalización puede afectar al conducir.

Una vez configurado, aparecerá un icono que tiene la forma del marcador del mapa encerrado en un recuadro el cual significa cámara, lo cual al presionarlo se encenderá la cámara y aparecerá un aviso que señala:

@joaquinasola5 Tremendo tip google maps! #viaje #tipsvisjes #googlemaps ♬ sonido original - Joaquina Sola

“Apunta la cámara hacia los edificios, las tiendas y señales que te rodean”, esto para que el navegador se ubique y comience a enseñar las direcciones. Una vez lo logra, empezaran a aparecer unas señales de tamaño considerable en 3D en medio del camino las cuales serán la guía hacia donde se debe dirigir para llegar al destino.

Las señales indican por donde girar al finalizar una cuadra como también dirá nombres de diferentes establecimientos para tener un sentido más orientado a medida que se camina con la cámara habilitada.

Tenga en cuenta que para ello debe darle permisos a la aplicación, esto se puede hacer cuando va a entrar a la función lo cual aparecerá un recuadro solicitando permisos ó en caso que haya negado todos los permisos previamente, deberá dirigirse a configuraciones, aplicaciones, Google Maps y habilitar.

Por otra parte, tenga en cuenta que la función es adecuada para orientarse en lugares adecuados más no en espacios que puedan comprometer su seguridad.

