El truco poco conocido de Google Maps que hace más fáciles los recorridos a pie y evita confusiones

La plataforma de movilidad en tiempo real ofrece herramientas que facilitan la orientación y ayudan a evitar pérdidas de tiempo.

Redacción Tecnología
31 de agosto de 2025, 9:24 p. m.
Google Maps tiene funciones ocultas que pocos usuarios conocen. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google Maps se posiciona como uno de los servicios de navegación en tiempo real más importantes de la actualidad. Una de sus principales ventajas es la amplia gama de funcionalidades que ofrece para facilitar la vida de los usuarios, especialmente al momento de conocer las rutas más óptimas, calcular el tiempo estimado de cada trayecto o identificar accidentes en la vía que puedan interferir con el recorrido.

Otra herramienta destacada es la posibilidad de descargar mapas sin conexión, ideal en zonas con cobertura limitada de internet. A esto se suma su integración con Google Street View, que brinda una vista panorámica de calles y edificios.

Sin embargo, iniciar una ruta a pie con Google Maps puede convertirse en un reto cuando la aplicación tarda en actualizar la ubicación exacta. El conocido “punto azul” que marca la posición suele demorarse en cargar, obligando a los usuarios a caminar algunos metros solo para confirmar si avanzan en la dirección correcta. Esta situación genera confusión, pérdida de tiempo e incluso la necesidad de retroceder.

Google Maps está disponibles para iOS y Android. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Lo que pocos saben es que la aplicación esconde una herramienta que permite conocer de inmediato hacia dónde caminar, evitando pasos innecesarios.

Según la creadora de contenido @joaquinasola5 en TikTok, existe una función poco conocida que muestra la orientación exacta en tiempo real. Gracias a ella, los usuarios pueden ubicar de inmediato el sentido correcto de su recorrido y evitar errores frecuentes al desplazarse a pie.

Cómo activar la función de orientación paso a paso

El procedimiento es muy sencillo:

  1. Ingresar la dirección deseada en Google Maps y seleccionar la opción “ir caminando”.
  2. Pulsar en “iniciar el viaje”.
  3. Presionar el ícono ubicado en el lateral derecho de la pantalla, justo encima de la brújula. Este botón está representado por una chincheta con silueta de escaneo.

Una vez activada la función, basta con levantar el teléfono y apuntar hacia el entorno para que la aplicación muestre una flecha en realidad aumentada que indica la dirección exacta a seguir.

Google Maps facilita la movilidad de las personas. | Foto: AFP

De acuerdo con la creadora, este método elimina la necesidad de avanzar “a prueba y error” y ahorra tiempo en los recorridos urbanos, especialmente en lugares desconocidos.

Aunque Maps ya es una de las aplicaciones de navegación más completas y útiles, conocer funciones menos populares como la orientación en realidad aumentada permite aprovechar al máximo sus beneficios.

Esta herramienta no solo mejora la precisión al caminar, sino que también ahorra tiempo, evita confusiones y convierte la experiencia de desplazarse por la ciudad en un proceso más ágil y confiable.

*Con información de Europa Press

Noticias Destacadas

