Si ve este mensaje de error al abrir WhatsApp, su cuenta podría estar en peligro y esto es lo que debe hacer de inmediato

El servicio de mensajería ofrecido por Meta se encuentra entre los más utilizados a nivel mundial, gracias a su versatilidad y practicidad al momento de compartir información con familiares, amistades e incluso con colegas de trabajo. Esta herramienta ofrece diversas funciones que permiten su uso tanto en contextos personales como profesionales.

A pesar de contar con una interfaz intuitiva, es posible que en algún momento se presenten inconvenientes que generen preocupación. Uno de ellos es la aparición de un mensaje de error que indica que la sesión debe cerrarse por motivos de seguridad.

Según se detalla en el centro de ayuda de la aplicación, este tipo de alerta puede deberse a que otra persona está intentando registrarse con el mismo número de teléfono. Esta situación puede resultar alarmante, ya que podría implicar un intento de acceso no autorizado por parte de terceros malintencionados.

Meta se esfuerza por mantener a salvo los dalos de su comunidad. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, existe una solución. La plataforma recomienda volver a registrar el número para recuperar el control de la cuenta.

Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el país correspondiente en la lista desplegable; el sistema completará automáticamente el código internacional.

Ingresar el número en la casilla situada a la derecha del código, omitiendo ceros al inicio.

Presionar la opción “Siguiente” para solicitar el código de verificación.

Confirmar que el número ingresado sea correcto a través del mensaje emergente que aparecerá en pantalla.

Verificar el número según el sistema operativo del dispositivo (iOS o Android).

En caso de que el proceso de verificación automática no se complete de forma satisfactoria, se puede optar por métodos alternativos:

En dispositivos Android, se debe seleccionar la opción “Verificar de otra manera”. A continuación, se podrá elegir entre recibir el código mediante un mensaje de texto o una llamada telefónica. Una vez seleccionada la opción preferida, se debe pulsar “Continuar” y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Para iPhone, basta con hacer clic en “¿No recibiste un código de verificación?” y, al igual que el anterior, puede ser mediante SMS o llamada. Tras seleccionar el método deseado, se debe presionar “Continuar” y seguir las indicaciones correspondientes.

Un reciente aumento en los fraudes por WhatsApp ha mostrado cómo los delincuentes se hacen pasar por soporte técnico para robar información. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es fundamental esperar a que la barra de progreso se complete antes de reiniciar el proceso, ya que este puede demorar hasta 10 minutos. Asimismo, no se aconseja intentar adivinar el código, ya que múltiples intentos fallidos podrían ocasionar la suspensión temporal del acceso al sistema de verificación.