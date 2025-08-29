Suscribirse

Si ve este mensaje de error al abrir WhatsApp, su cuenta podría estar en peligro y esto es lo que debe hacer de inmediato

La plataforma de mensajería instantánea puede ser vulnerable a ataques cibernéticos si no se utilizan adecuadamente sus funciones de seguridad.

Redacción Tecnología
29 de agosto de 2025, 8:43 p. m.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería donde mayor cantidad de información sensible se almacena.
WhatsApp tiene cifrado de extremo a extremo para proteger a los usuarios. | Foto: Getty Images

El servicio de mensajería ofrecido por Meta se encuentra entre los más utilizados a nivel mundial, gracias a su versatilidad y practicidad al momento de compartir información con familiares, amistades e incluso con colegas de trabajo. Esta herramienta ofrece diversas funciones que permiten su uso tanto en contextos personales como profesionales.

A pesar de contar con una interfaz intuitiva, es posible que en algún momento se presenten inconvenientes que generen preocupación. Uno de ellos es la aparición de un mensaje de error que indica que la sesión debe cerrarse por motivos de seguridad.

Según se detalla en el centro de ayuda de la aplicación, este tipo de alerta puede deberse a que otra persona está intentando registrarse con el mismo número de teléfono. Esta situación puede resultar alarmante, ya que podría implicar un intento de acceso no autorizado por parte de terceros malintencionados.

Meta ha decidido romper un hito histórico al integrar publicidad y suscripciones en WhatsApp.
Meta se esfuerza por mantener a salvo los dalos de su comunidad. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, existe una solución. La plataforma recomienda volver a registrar el número para recuperar el control de la cuenta.

Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Seleccionar el país correspondiente en la lista desplegable; el sistema completará automáticamente el código internacional.
  • Ingresar el número en la casilla situada a la derecha del código, omitiendo ceros al inicio.
  • Presionar la opción “Siguiente” para solicitar el código de verificación.
  • Confirmar que el número ingresado sea correcto a través del mensaje emergente que aparecerá en pantalla.
  • Verificar el número según el sistema operativo del dispositivo (iOS o Android).
Contexto: Si al contestar una llamada escucha esta misteriosa voz, cuelgue de inmediato para no ser víctima de un peligroso fraude bancario

En caso de que el proceso de verificación automática no se complete de forma satisfactoria, se puede optar por métodos alternativos:

En dispositivos Android, se debe seleccionar la opción “Verificar de otra manera”. A continuación, se podrá elegir entre recibir el código mediante un mensaje de texto o una llamada telefónica. Una vez seleccionada la opción preferida, se debe pulsar “Continuar” y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Para iPhone, basta con hacer clic en “¿No recibiste un código de verificación?” y, al igual que el anterior, puede ser mediante SMS o llamada. Tras seleccionar el método deseado, se debe presionar “Continuar” y seguir las indicaciones correspondientes.

Los usuarios deben estar alertas ante mensajes que solicitan respuestas rápidas y clics en enlaces sospechosos.
Un reciente aumento en los fraudes por WhatsApp ha mostrado cómo los delincuentes se hacen pasar por soporte técnico para robar información. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es fundamental esperar a que la barra de progreso se complete antes de reiniciar el proceso, ya que este puede demorar hasta 10 minutos. Asimismo, no se aconseja intentar adivinar el código, ya que múltiples intentos fallidos podrían ocasionar la suspensión temporal del acceso al sistema de verificación.

Contexto: Si le gusta jugar la lotería, desconfíe de este mensaje de texto que llega a su celular porque podrían estafarlo astutamente

Desde la plataforma advierten: “Si se recibe un mensaje o correo electrónico solicitando compartir o restablecer el PIN de verificación en dos pasos o el código de registro, se debe proceder con cautela. Si no se ha solicitado dicha acción, no se debe hacer clic en ningún enlace. Es posible que alguien esté intentando acceder al número de teléfono en WhatsApp”.

