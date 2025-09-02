Así es el ‘trucazo’ para escuchar su música favorita en YouTube con el celular bloqueado, sin pagar un peso

YouTube es una de las aplicaciones más populares de streming, reconocida desde su lanzamiento en 2005 cuando comenzó a viralizarse por emitir videos de artistas y futuramente con streaming. Desde aquel momento comenzó a crearse la carpeta de “Me gusta” la cual guarda los videos con solo dar un like, dado el caso y con tanto tiempo, hay usuarios que tienen una amplia lista de videos y canciones, las cuales no pueden escuchar con el celular bloqueado o en el bolsillo pues la app de YouTube no lo permite.

Sin APK ni suscripciones de pago

La solución es totalmente legal y no necesita comprar suscripciones ni mucho menos descargar APK que pueden ser un problema de ciberseguridad. El ‘trucazo’ consiste en poder utilizar YouTube en segundo plano desde el celular.

Un navegador alternativo permite reproducir videos de YouTube en segundo plano, sin necesidad de suscripciones. | Foto: Getty Images

Que una aplicación funcione en segundo plano significa que la app puede continuar trabajando incluso si tiene el celular con la pantalla bloqueada, lo cual es ideal para escuchar música y más si lleva audífonos.

Una forma que pocos habían explorado es a través del navegador Brave, el cual se puede configurar para poder que la reproducción de videos en YouTube continúen y no se frenen cada vez que se bloquea el celular.

Brave como alternativa para escuchar contenido en segundo plano

Para poder realizarlo es importante primero descargar Brave, tenga en cuenta que este navegador esta disponible para descargar en PlayStore como también en App Store. Una vez descargada, desde el navegador deberá entrar al sitio web de YouTube.

El navegador Brave se posiciona como la alternativa para escuchar música en YouTube con la pantalla bloqueada. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuando ya encuentre el video que desea escuchar, en la parte superior del navegador (varía dependiendo el modelo del celular) encontrará las configuraciones que usualmente se identifican con 3 puntos.

Una vez allí ingrese a configuración → multimedia.

La interfaz es bastante sencilla y allí deberá encontrar el apartado donde indica la “reproducción en segundo plano” la cual el algunos dispositivos viene activa predeterminadamente.

Ya una vez activada la función lo único que queda es disfrutar del video o lista de reproducción que tenga y comenzar a escuchar incluso con los audífonos conectados.

Tenga presente que en la mayoría de casos el sonido de contenido multimedia a través de los navegadores suele venir desactivado y no quiere decir que su celular este dañado o que la aplicación del navegador este dañada.

La solución para cuando no suene el video a través del navegador: