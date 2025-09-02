Suscribirse

Tecnología

“Sácale el móvil de la mano”: Experto advierte por qué nadie debería usar la IA como psicólogo

Un experto explica los riesgos de acudir a la IA para tratar la salud mental.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 11:12 p. m.
Los vacíos de responsabilidad en el uso de IA para terapia
Jon Hernández advierte sobre los peligros de confiar en la IA para la salud mental | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - @rocaproject

El tema de utilizar a la inteligencia artificial como experto en áreas las cuales son fundamentales en la humanidad como la mente y el comportamiento continúan siendo tendencia y de acuerdo con lo comentado por empresas como OpenAI es algo que está en incremento.

En esta ocasión, el experto Jon Hernández ha comentado acerca de la problemática que esto crea en la humanidad.

La advertencia de Jon Hernández sobre el uso de la IA en psicología

Recientemente, el pódcast ‘Roca Project’ de Carlos Roca tuvo como invitado a Jon Hernández, quien es reconocido especialmente en las redes sociales por enseñar diferentes datos acerca de la IA, personaje quien fue fundamental para abarcar el tema acerca de cómo la inteligencia artificial está cambiando la manera de vivir de la humanidad.

Dentro de la conversación se tocó el tema de cómo diferentes aspectos laborales han sido modificados e incluso del uso de esta tecnología para buscar ayuda profesional, principalmente en el área de la psicología, aspecto en el cual el experto indica que nunca debería ser utilizada, dado que no está programada para esto.

Por qué Jon Hernández rechaza la IA como sustituto de un psicólogo
Las críticas de Jon Hernández al empleo de inteligencia artificial en terapia | Foto: @rocaproject

“Si conocéis a alguien que utiliza la IA como psicólogo por problemas reales, dadle dos hostias y sacarle el móvil de la mano”, resaltó Hernández durante el pódcast.

Asimismo, el experto enfatizó que estos modelos de IA no cuentan con filtros que funcionen para este tipo de ocasiones y además de ello, en caso de suceder tragedias, las compañías no se harían responsables.

“No me arriesgaría a poner mi salud mental en manos de algo que no ofrece garantías”, señaló.

Casos en los que se ha usado la IA como psicólogo

Lo mencionado en ‘Roca Project’ por Hernández no es algo que se aleje de la realidad, debido a que nuevos casos en que la inteligencia artificial han sido utilizadas como consejero y psicólogo han dejado desastres, tal como el reciente caso del adolescente de 16 años que se suicidó por seguir las recomendaciones de ChatGPT.

Usar IA como terapeuta es hablar sin protección jurídica, según Altman.
OpenAI advirtió que la IA no sustituye la confidencialidad clínica. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

Por otra parte, también se debe tener cuidado con que estos chatbots también cuentan con una memoria y todo lo que se le va diciendo lo irán almacenando, esto relacionado con el caso del adulto de la tercera edad quien se enamoró de una IA en donde incluso lo citó a verse en un lugar en especial y el resultado, infortunadamente el señor falleció.

Contexto: Así fue el caso del hombre que murió tras un encuentro con una IA que se hacía pasar por mujer

Sam Altman, el CEO de OpenAI, había hecho un anuncio ante este tipo de casos

Este tema ha tenido lugar anteriormente y es que durante el pódcast ‘This Past Weekend with Theo Von’ contó con la participación de Altman, el cual señaló que algunas personas estaban utilizando ChatGPT como apoyo en momentos y problemas sentimentales.

Esto fue tema de investigación para la Universidad de Stanford, quienes concluyeron que estas IA van a responder de acuerdo con lo que están alimentadas, pero las respuestas para casos de este extremo no serán apropiadas, incluso pueden llegar a ser peligrosas cuando se abarquen temas de salud mental.

Contexto: Piénselo dos veces si va a usar ChatGPT como psicólogo; incluso Altman, su creador, puso en duda la seguridad

Medidas que tomó recientemente OpenAI acerca de estos casos

En un comunicado generado por OpenAI y que cuenta con la firma de Altman, se ha mencionado en medidas para tomar control frente este tipo de caso, incluso llegando a llamar la policía cuando los temas sean relacionados con violencia y en caso de conversaciones que incluyan temas de suicidio o de necesidad OpenAI podrá escanear las conversaciones y así enviar números de expertos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Famosa actriz de Patito Feo fue invitada a La casa de los famosos 3, ¿aceptó?

2. Denuncian el secuestro del hijo de Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca y exalcalde del municipio de Miranda

3. Sebastián Caicedo se alejó de las pantallas; esta es la inesperada razón y la propuesta que rechazó

4. Marco Rubio habló sobre posible ataque contra el régimen de Maduro en suelo venezolano

5. Esta es la desconocida ciudad de Florida donde el costo de vida es 20 % menor que el promedio en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

psicologíaInteligencia ArtificialChatGPTExpertoOpenAISuicidio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.