Spotify sube el nivel: llega esperada función que mejora la calidad de audio y ofrece compatibilidad en múltiples dispositivos

Los suscriptores Premium recibirán una notificación cuando esté disponible y podrán configurarlo manualmente según su preferencia.

Redacción Tecnología
11 de septiembre de 2025, 5:36 p. m.
Spotify anunció la llegada de esta función para usuarios Premium. | Foto: Getty Images

Spotify es una de las plataformas de música en línea más destacadas en la actualidad, con millones de suscriptores activos gracias a las múltiples funciones que ofrece para que los usuarios disfruten de sus canciones favoritas. Más allá de la música, también integra pódcast y audiolibros que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.

En este sentido, sus actualizaciones resultan fundamentales, ya que no solo corrigen errores técnicos, sino que también incorporan nuevas funciones, mejoran la calidad del sonido, refuerzan la seguridad de la aplicación y optimizan la experiencia de interacción con los usuarios. Todo esto representa un paso hacia una plataforma más intuitiva, dinámica y adaptada tanto a las tendencias digitales como a las necesidades de la audiencia.

La función ya está disponible en varios países. | Foto: Getty Images

Recientemente, Spotify anunció la llegada del audio sin pérdida a su suscripción Premium, una de las funciones más esperadas por los usuarios. Este nuevo nivel de calidad permite escuchar cada detalle de la música, gracias a la reproducción en formato FLAC de hasta 24 bits/44.1 kHz.

Contexto: YouTube lanza el audio multilingüe para doblar videos: así funciona la nueva herramienta para creadores

El despliegue comenzó este miércoles en países como Australia, Austria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido, y se espera que llegue de forma progresiva a más de 50 países antes de octubre.

Spotify explicó que, debido al mayor tamaño de los archivos, la reproducción de las pistas podría tardar un poco más en iniciarse. Sin embargo, esta función será compatible con móviles, ordenadores y tabletas, así como con dispositivos certificados a través de Spotify Connect, entre los que se incluyen marcas como Sony, Bose, Samsung y Sennheiser. A partir de octubre, también estarán disponibles para equipos de Sonos y Amazon.

Spotify le apuntas a nuevas funciones en su plataforma. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los suscriptores Premium recibirán una notificación cuando la función esté habilitada en su cuenta y podrán activarla manualmente en cada dispositivo, tanto para reproducción por wifi, datos móviles como para descargas, desde la sección “Configuración y privacidad” > “Calidad de medios”.

Contexto: El mayor problema con el ‘router’ wifi que estaría causando que el internet de su casa sea lento e inestable

Spotify había anunciado por primera vez el audio sin pérdidas en 2021. “Nos hemos tomado el tiempo de desarrollar esta función priorizando la calidad, la facilidad de uso y la claridad en cada paso, para que siempre sepas qué está pasando”, explicó Gustav Gyllenhammar, vicepresidente de Suscripciones de la compañía.

*Con información de Europa Press

