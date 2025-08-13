Suscribirse

Tecnología

WhatsApp transforma su forma de redactar con novedosa función que ‘promete’ mejorar los mensajes antes de enviarlos

La compañía ha incorporado de manera paulatina tecnologías de IA que interactúa de forma dinámica en función de lo que el usuario solicita.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 6:05 p. m.
Writing Help utiliza un sistema de “procesamiento privado” para garantizar que los mensajes y solicitudes se manejen de forma segura y anónima.
Writing Help utiliza un sistema de “procesamiento privado” para garantizar que los mensajes y solicitudes se manejen de forma segura y anónima. | Foto: Getty Images

Con el paso de los años, la popularidad de WhatsApp ha crecido de forma evidente, expandiéndose a diferentes partes del mundo y llevando a cada rincón un medio de comunicación rápido, eficiente y productivo. Este éxito se debe, en gran medida, a su interfaz intuitiva y a las frecuentes actualizaciones que permiten ofrecer una experiencia adaptada a las necesidades digitales actuales.

Entre sus innovaciones más destacadas se encuentra la integración progresiva de inteligencia artificial, con la llegada de Meta AI, un chatbot capaz de interactuar de manera dinámica según las solicitudes del usuario. Su acceso es sencillo: está disponible dentro de la aplicación, en la parte inferior derecha de la pantalla, desde un icono que permite iniciar la conversación.

La compañía no ha detenido su evolución y continúa incorporando mejoras. La más reciente es Writing Help, una función basada en inteligencia artificial que permite optimizar mensajes antes de ser enviados.

Se prevé que esta función esté disponible para todos los usuarios en los próximos meses.
Se prevé que esta función esté disponible para todos los usuarios en los próximos meses. | Foto: WABetaInfo

De acuerdo con WABetaInfo, esta herramienta está en fase de despliegue en la versión beta para Android 2.25.23.7, por lo que, por ahora, solo está disponible para un grupo reducido de usuarios mientras se realizan las pruebas previas a su lanzamiento oficial.

Lo más leído

1. “No vamos no porque no queramos”: Gustavo Petro argumentó por qué no estará en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay
2. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

“Esta función permitirá a los usuarios mejorar sus mensajes de forma privada con asistencia basada en IA. Ofrece diferentes tonos para personalizar los mensajes antes de enviarlos, proporcionando múltiples sugerencias. Los usuarios pueden revisar y seleccionar la versión que mejor se adapte a sus necesidades, manteniendo la seguridad y privacidad de sus comunicaciones”, señala el portal especializado.

Contexto: Así puede crear chats de inteligencia artificial personalizados en Instagram con su más reciente actualización

Uno de los aspectos clave de esta novedad es que está diseñada bajo estrictos estándares de seguridad, mediante un sistema de “procesamiento privado” que protege tanto los mensajes como las solicitudes, garantizando que permanezcan seguros y anónimos, sin posibilidad de ser vinculados con la identidad del usuario.

Según WABetaInfo, “al activar el ‘Procesamiento Privado’ en la configuración de la aplicación, algunos usuarios notarán que, al comenzar a escribir un mensaje de tres o cuatro palabras, el icono de la pegatina en el campo de texto se reemplaza por un bolígrafo, que representa el nuevo asistente de escritura con IA”.

Al pulsar dicho icono, será posible recibir sugerencias de Meta AI para mejorar la estructura, claridad y tono de los mensajes, adaptándolos al contexto en el que se desea transmitir la información.

El contenido solo se envía si el usuario lo aprueba de forma explícita, siendo procesado de manera segura y sin almacenamiento ni acceso por parte de terceros, lo que impide que la empresa o la plataforma puedan visualizar los textos o las sugerencias generadas.

Con la reciente actualización de Meta AI, los usuarios de WhatsApp podrán comunicarse con sus artistas preferidos, utilizando notas de voz y recibiendo respuestas habladas de sus celebridades favoritas.
Meta ha lanzado una innovadora herramienta en WhatsApp que permite a los usuarios interactuar con inteligencia artificial. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La función Writing Help ofrece cinco tonos de personalización: reformulación, profesional, divertido, de apoyo y de corrección. Cada modalidad adapta el texto con un objetivo específico, ya sea mejorar su claridad, formalidad, humor, empatía o precisión gramatical.

La herramienta genera al menos tres sugerencias basadas en el tono seleccionado y podría incorporar más opciones en futuras actualizaciones para optimizar la experiencia de mensajería.

Contexto: WhatsApp: así funciona la herramienta para ocultar chats ‘comprometedores’ en segundos y sin que nadie lo note

Se prevé que esta función esté disponible para todos los usuarios en los próximos meses. Cabe destacar que, para acceder a ella y a cualquier nueva actualización, es fundamental mantener la aplicación actualizada para garantizar un uso seguro y estable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así interpretó Yuri Buenaventura la canción ‘El Guerrero’, en la misa de Miguel Uribe Turbay: en video, el sentido homenaje

2. Capturan a hombre que atacó brutalmente a mujer y la arrastró desnuda por el cabello en Buenaventura

3. El discurso completo de María Claudia Tarazona en las exequias de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Nuestro amor trasciende este plano terrenal”

4. USCIS anuncia cambios que afectan a quienes solicitan visa laboral en Estados Unidos

5. Miguel Uribe Londoño despidió a su hijo en la Catedral Primada: “Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no desaprovechemos″

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Actualización en WhatsappWhatsApp BetaMensajes WhatsAppChats de Whatsapp

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.