WhatsApp transforma su forma de redactar con novedosa función que ‘promete’ mejorar los mensajes antes de enviarlos

Con el paso de los años, la popularidad de WhatsApp ha crecido de forma evidente, expandiéndose a diferentes partes del mundo y llevando a cada rincón un medio de comunicación rápido, eficiente y productivo. Este éxito se debe, en gran medida, a su interfaz intuitiva y a las frecuentes actualizaciones que permiten ofrecer una experiencia adaptada a las necesidades digitales actuales.

Entre sus innovaciones más destacadas se encuentra la integración progresiva de inteligencia artificial, con la llegada de Meta AI, un chatbot capaz de interactuar de manera dinámica según las solicitudes del usuario. Su acceso es sencillo: está disponible dentro de la aplicación, en la parte inferior derecha de la pantalla, desde un icono que permite iniciar la conversación.

La compañía no ha detenido su evolución y continúa incorporando mejoras. La más reciente es Writing Help, una función basada en inteligencia artificial que permite optimizar mensajes antes de ser enviados.

Se prevé que esta función esté disponible para todos los usuarios en los próximos meses. | Foto: WABetaInfo

De acuerdo con WABetaInfo, esta herramienta está en fase de despliegue en la versión beta para Android 2.25.23.7, por lo que, por ahora, solo está disponible para un grupo reducido de usuarios mientras se realizan las pruebas previas a su lanzamiento oficial.

“Esta función permitirá a los usuarios mejorar sus mensajes de forma privada con asistencia basada en IA. Ofrece diferentes tonos para personalizar los mensajes antes de enviarlos, proporcionando múltiples sugerencias. Los usuarios pueden revisar y seleccionar la versión que mejor se adapte a sus necesidades, manteniendo la seguridad y privacidad de sus comunicaciones”, señala el portal especializado.

Uno de los aspectos clave de esta novedad es que está diseñada bajo estrictos estándares de seguridad, mediante un sistema de “procesamiento privado” que protege tanto los mensajes como las solicitudes, garantizando que permanezcan seguros y anónimos, sin posibilidad de ser vinculados con la identidad del usuario.

Según WABetaInfo, “al activar el ‘Procesamiento Privado’ en la configuración de la aplicación, algunos usuarios notarán que, al comenzar a escribir un mensaje de tres o cuatro palabras, el icono de la pegatina en el campo de texto se reemplaza por un bolígrafo, que representa el nuevo asistente de escritura con IA”.

Al pulsar dicho icono, será posible recibir sugerencias de Meta AI para mejorar la estructura, claridad y tono de los mensajes, adaptándolos al contexto en el que se desea transmitir la información.

El contenido solo se envía si el usuario lo aprueba de forma explícita, siendo procesado de manera segura y sin almacenamiento ni acceso por parte de terceros, lo que impide que la empresa o la plataforma puedan visualizar los textos o las sugerencias generadas.

Meta ha lanzado una innovadora herramienta en WhatsApp que permite a los usuarios interactuar con inteligencia artificial. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La función Writing Help ofrece cinco tonos de personalización: reformulación, profesional, divertido, de apoyo y de corrección. Cada modalidad adapta el texto con un objetivo específico, ya sea mejorar su claridad, formalidad, humor, empatía o precisión gramatical.

La herramienta genera al menos tres sugerencias basadas en el tono seleccionado y podría incorporar más opciones en futuras actualizaciones para optimizar la experiencia de mensajería.