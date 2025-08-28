La nueva función de WhatsApp que ayudaría a evitar confusiones con el tono de los mensajes, ¿de qué se trata?

WhatsApp ayudará a los usuarios a dar con el tono con el que quieren escribir un mensaje, una nueva función de inteligencia artificial (IA) que ofrece sugerencias en la redacción del borrador.

Los usuarios en ocasiones saben qué es lo que quieren decir, pero no cómo, y por ello la inteligencia artificial de WhatsApp se ha actualizado para ayudar a encontrar el tono más adecuado.

Esta herramienta ofrecerá sugerencias a partir del mensaje que redacte el usuario, a modo de borrador, para adaptarlo a un estilo más profesional, divertido o de apoyo. La compañía explica que los usuarios pueden elegir un tono de los propuestos y seguir realizando al edición por su cuenta.

Esta ‘Ayuda para la Escritura’ (Writing Help) está disponible para las conversaciones entre dos personas o grupales en inglés, en Estados Unidos, aunque WhatsApp espera extenderlo a otros idiomas y mercados más adelante, como informa en un comunicado compartido en su blog.

Meta se ha volcado al desarrollo de su propia IA | Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía ha subrayado que esta función se ejecuta con el procesamiento privado, una capacidad que permite que la IA se pueda usar en un entorno confidencial y seguro, sin que ello rompa el cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp prueba una función para proteger las copias de seguridad con claves de acceso

Por otra parte, WhatsApp está probando una función para proteger las copias de seguridad en la plataforma a través de una clave de acceso, lo que representa una capa adicional de protección que facilita el acceso a los usuarios a sus archivos cifrados.

La última versión beta que ha lanzado WhatsApp de su aplicación ha incorporado una función que permite acceder a las copias de seguridad de los usuarios a través de una clave de acceso, según ha recogido el portal especializado WaBetaInfo.

Según el citado medio, tras instalar la versión beta de WhatsApp para Android 2.23.20.4, algunos usuarios pudieron probar la posibilidad de iniciar sesión con una clave, lo que simplifica el acceso a la cuenta con una seguridad robusta.

Cabe destacar que esta clave de acceso no es la misma que se puede utilizar para acceder a la aplicación, por lo que se trata de claves independientes.

Con las claves de acceso, WaBetaInfo ha explicado que WhatsApp trata de evitar que los usuarios pierdan permanente el acceso a sus copias de seguridad cifradas tras olvidar la contraseña, ya que anteriormente los usuarios podían cifrar sus copias de seguridad con una contraseña personalizada o una clave de cifrado de 64 dígitos.

En caso de que los usuarios cambien de dispositivo, la transición se realiza sin problemas si los usuarios mantienen el mismo administrador de contraseñas.