El círculo azul de Meta AI en WhatsApp no se puede desactivar: 3 maneras de solucionarlo

Meta AI no se puede desactivar en WhatsApp, pero existen tres métodos para atenuar el círculo azul.

Redacción Tecnología
28 de agosto de 2025, 1:05 a. m.
WhatsApp mantiene fijo el ícono azul de Meta AI, aunque hay formas de hacerlo menos molesto.
El círculo azul de Meta AI en WhatsApp no puede eliminarse, pero sí reducir su presencia. | Foto: Getty Images

En WhatsApp seguramente ya se han encontrado con el círculo azul de Meta AI que parece estar siempre presente, lo cual algunos usuarios lo encuentran molesto y quisieran eliminarlo, pero la verdad es que no se puede eliminar del todo. Sin embargo, hay algunas formas que se pueden hacer para que aparezca menos y no resulte tan intenso al usar la aplicación.

Estar presente constantemente este círculo azul puede ser incómodo para aquellos que buscan una interfaz más limpia. WhatsApp integró esta función de manera permanente y aunque circulan rumores sobre posibles desactivaciones, la realidad es que forma parte fija de la plataforma, de acuerdo destaca Xataka. No obstante, existen alternativas para reducir su visibilidad notablemente.

Por qué aparece más Meta AI

Meta AI es un asistente automático dentro de WhatsApp que puede responder preguntas, ayudar con tareas cotidianas, generar contenido y facilitar encontrar conversaciones.

Nikila Srinivasan, responsable de mensajería empresarial en Meta, afirmó que las nuevas herramientas no alterarán la privacidad de los mensajes o llamadas personales y que no se venderán ni compartirán números telefónicos con anunciantes.
El ícono azul de Meta AI incomoda a muchos en WhatsApp, aunque puede minimizarse con trucos. | Foto: Getty Images

Una de las razones en que el círculo azul continúa apareciendo depende de cuánto se haya interactuado con la herramienta. Cada mensaje queda registrado y hace que el sistema lo muestre con mayor frecuencia.

Pero para ello existen métodos para reducir que aparezca y hacer que no sean tan notorio durante se utiliza la aplicación.

Contexto: Gemini de Google anuncia mejoras en la generación de imágenes; estas son las novedades

Tres formas efectivas de reducir la visibilidad de Meta AI en WhatsApp

Eliminar completamente el historial de conversaciones

La primera estrategia consiste en borrar todo rastro de interacciones previas con Meta AI. Se debe entrar al chat donde tiene las conversaciones con la inteligencia artificial y eliminar manualmente todos los mensajes, preguntas y respuestas acumuladas.

Una vez completada esta limpieza exhaustiva, hay que salir del chat, mantener presionado sobre él desde la pantalla principal y seleccionar “eliminar chat” para removerlo.

Una nueva función integra a Meta AI en WhatsApp mediante el reenvío directo de mensajes.
WhatsApp no permite quitar el círculo azul, pero ofrece opciones para que aparezca menos. | Foto: Getty Images - Meta

Resetear la inteligencia artificial

Para una solución más radical, se puede resetear completamente Meta AI escribiendo el comando /reset-ai directamente en el chat del asistente. Este comando funciona enviándolo tal cual un mensaje normal.

Cuando lo escriba, envíe el mensaje, toda la información personal que el sistema haya guardado desaparecerá permanentemente de los servidores de Meta, haciendo un reinicio total.

Removerla de grupos

Si los usuarios participan en grupos donde otros miembros han añadido a Meta AI, pueden elegir entre los participantes expulsar al asistente de la conversación. Esto eliminará su presencia del grupo.

Aunque estas soluciones no eliminan permanentemente la función, ofrecen un control significativo sobre la frecuencia de aparición del círculo azul de Meta AI.

