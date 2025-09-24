El botón de iPhone que debería oprimir para mejorar la configuración de su cámara y capturar mejores fotos

Uno de los elementos que más llaman la atención en un iPhone es, sin duda, su cámara. En la era digital actual, disponer de un buen lente se ha convertido en un aspecto esencial, no solo para la vida personal —cuando se trata de capturar una fotografía o un video de calidad—, sino también para el ámbito profesional. Hoy en día, la creación de contenido domina gran parte de internet y para lograr un resultado competitivo se requiere de herramientas de grabación con alto nivel de precisión y nitidez.

Apple ha sido una de las compañías que más ha invertido en mejorar las cámaras de sus dispositivos móviles, aunque no es la única. Actualmente existen múltiples fabricantes que ofrecen tecnologías avanzadas en este campo, lo que genera una amplia variedad de opciones y funciones.

Sin embargo, en medio de tantas características, algunas pueden pasar desapercibidas y los usuarios no siempre son conscientes de que existen, lo que provoca que no aprovechen todo el potencial de su equipo.

El iPhone tiene una cámara potente que permite tomar fotos y videos de alta calidad. | Foto: Getty Images

Una de estas funciones poco exploradas es True Tone, pensada para mejorar la experiencia visual al momento de usar el dispositivo. Esta herramienta se encarga de ajustar de forma automática el brillo y los colores de la pantalla, adaptándolos a la luz ambiental. El objetivo es que las imágenes, tanto fotos como videos, se perciban más naturales y fieles a la realidad.

“True Tone es una función inteligente que utiliza sensores para detectar la luz ambiental y ajusta automáticamente el balance de blancos de su pantalla. Imagine que tiene un asistente personal que regula la temperatura de color según la luminosidad de la habitación, la oficina o el exterior”, explican desde Mac Center oficial.

Activar esta función es muy sencillo. Una manera práctica consiste en desplegar el ‘Centro de Control’, mantener presionada la opción de brillo y allí encontrar tres alternativas; entre ellas está el interruptor de True Tone, que solo requiere ser activado. Otra forma de hacerlo es ingresar a la sección de ‘Configuración’, seleccionar ‘Pantalla y Brillo’ y, posteriormente, habilitar la opción correspondiente.

Ahora bien, True Tone no es la única herramienta que Apple pone a disposición de los usuarios para mejorar su experiencia. Existe otra llamada Night Shift, diseñada especialmente para reducir el impacto de la luz azul que emiten las pantallas. De acuerdo con la compañía, esta opción resulta útil porque la exposición prolongada a la luz azul puede alterar el ciclo natural del sueño y generar fatiga visual.

Algunas personas pueden notar que las fotos tomadas con su iPhone salen oscuras. | Foto: Getty Images

La función actúa ajustando automáticamente los tonos de la pantalla hacia gamas más cálidas durante la noche. De esta manera, la visualización se vuelve más cómoda y se reduce la probabilidad de que la luminosidad interfiera con el descanso.

Para activarla, basta con ingresar a ‘Configuración’, seleccionar ‘Pantalla y Brillo’, luego elegir la opción Night Shift y, finalmente, pulsar en ‘Programar’ para establecer la hora de inicio y finalización que más se ajuste a las necesidades del usuario.