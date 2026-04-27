Por qué un audífono tiene más batería que otro: la razón que explicaría la extraña diferencia de carga en sus AirPods

Seguramente en algún momento le ha pasado que está usando sus auriculares inalámbricos y, de un momento a otro, nota que uno tiene más batería que el otro. Puede resultar desconcertante e incluso extraño, pero lo cierto es que tiene una explicación.

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Se trata de una situación que suele generar preocupación, ya que muchos usuarios piensan que algo anda mal con sus dispositivos o que están dañados. Sin embargo, no necesariamente es así.

Según explica ADSLZone, aunque dos auriculares sean del mismo modelo, pueden comportarse de forma distinta, principalmente por el uso desigual: el que se utiliza más sufre mayor desgaste y su batería se degrada antes. Además, factores externos como el calor, la exposición al sol o la humedad pueden afectar a uno más que al otro.

En algunos casos, también pueden existir defectos de fábrica que reduzcan la capacidad desde el inicio. Incluso, la diferencia podría no ser real, sino estar causada por fallos en el chip o en el software que mide la carga; en esos casos, reiniciarlos o actualizarlos puede ayudar a solucionar el problema.

La diferencia de batería entre auriculares inalámbricos es normal y tiene explicaciones técnicas. Foto: Getty Images

Que un auricular se descargue antes que el otro no significa necesariamente que esté dañado; por lo general, se debe a un uso desigual o a factores externos. Para reducir esta diferencia, conviene alternar su uso, evitar la exposición al sol, al agua y a temperaturas extremas, y protegerlos de golpes.

Si el desgaste proviene de usar más uno que otro, una buena práctica es empezar a utilizar con mayor frecuencia el que tiene mejor batería. Así, aunque ambos perderán capacidad con el tiempo, se equilibrarán y evitará que uno se apague mucho antes que el otro.

Por su parte, Xiaomi explica en su sitio web que el audífono principal consume un poco más de batería porque gestiona la conexión y la transmisión de datos. Cuando la diferencia de carga alcanza aproximadamente el 5%, ambos intercambian funciones para equilibrarse. Por eso es normal que no tengan exactamente el mismo nivel de batería. Además, cargarlos por separado puede acentuar esa diferencia.

Un auricular suele usarse más que el otro, lo que provoca mayor desgaste y degradación de su batería. Foto: Getty Images

Cómo alargar la batería de sus auriculares

No llevar el estuche de los auriculares inalámbricos los expone a daños y, además, le hace perder carga adicional, por lo que es recomendable guardarlos siempre allí. También es común olvidar cargarlos, así que usar recordatorios puede evitar quedarse sin batería.

Para ahorrar energía, conviene desactivar funciones extra como la cancelación de ruido o las luces LED cuando no sean necesarias, dado que consumen más batería. Asimismo, es importante conocer su autonomía para gestionar mejor su uso y tener en cuenta que, con el tiempo, esta disminuye.

Otros consejos útiles son mantenerlos actualizados —pues las actualizaciones pueden mejorar la eficiencia— y utilizar un volumen moderado para prolongar la duración de la batería.