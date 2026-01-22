Con este ajuste rápido y sencillo, sus audífonos inalámbricos pueden sonar mucho mejor

Dispositivos como los auriculares facilitan considerablemente la vida de los usuarios gracias a su portabilidad y comodidad, ya que permiten escuchar música, pódcasts o atender llamadas sin ocupar las manos ni incomodar a otras personas. Su diseño compacto hace posible llevarlos a cualquier lugar, convirtiéndolos en un complemento ideal para quienes se desplazan con frecuencia.

El avance tecnológico también ha impulsado su popularidad. La llegada de los auriculares inalámbricos, la cancelación activa de ruido y las mejoras en la calidad de audio han elevado notablemente la experiencia de uso. A esto se suma su compatibilidad con asistentes virtuales y dispositivos inteligentes, lo que los vuelve aún más funcionales.

En los últimos años, los auriculares inalámbricos han evolucionado de forma significativa hasta volverse indispensables para la mayoría de usuarios. Hoy ofrecen una calidad de sonido elevada en todos sus formatos, con buena definición y matices, al punto de que solo unos pocos siguen prefiriendo los modelos con cable.

Los audífonos inalámbricos se han convertido en compañeros inseparables del día a día. Foto: Getty Images

Sin embargo, siempre hay quienes buscan mejorar aún más la experiencia sonora, sin importar el modelo o la calidad de sus audífonos. Para ello existe una función poco conocida que puede activarse en simples pasos y que permite disfrutar de un sonido más envolvente.

Con el tiempo, incluso se ha observado que muchos auriculares de gama alta ofrecen de fábrica un sonido relativamente plano y no logran un impacto notable a volúmenes normales. Según explica Computer Hoy, la mayoría de las personas no modifica la ecualización porque el proceso puede resultar complejo. Por esta razón, los fabricantes suelen incluir modos predefinidos, como el refuerzo de graves (bass boost), que mejoran la experiencia de escucha sin necesidad de ajustes manuales.

Este modo amplifica las frecuencias bajas y reduce ligeramente los medios y agudos, generando una sensación más envolvente, similar a la de un concierto, sin necesidad de aumentar demasiado el volumen. Aunque no es la opción ideal para pódcasts o contenidos centrados en la voz, el refuerzo de graves suele ser la mejor alternativa para escuchar música o ver películas, ya que permite apreciar mejor los matices del sonido.

Este ajuste no suele venir activado por defecto y su uso depende, en gran medida, de las preferencias del usuario. Para ajustarlo correctamente, los fabricantes recomiendan hacerlo a través de sus aplicaciones oficiales, donde esta función ya ha sido probada y calibrada para ofrecer un mejor rendimiento sin afectar la calidad del audio.

Los audífonos inalámbricos funcionan mediante conexión Bluetooth. Foto: Getty Images

Las principales marcas incluyen esta opción en sus aplicaciones móviles. Sony, por ejemplo, permite activar perfiles como ‘Pesado’, enfocado en los graves, o ‘Duro’, que refuerza graves y agudos, desde la app Sound Connect. Huawei ofrece esta función a través de AI Life, disponible en AppGallery, donde se puede activar la amplificación de graves desde los efectos de sonido.

Samsung integra el ajuste en la aplicación Galaxy Wearable, dentro del ecualizador y las opciones de calidad de sonido. En el caso de Google, la app Pixel Buds permite modificar manualmente los graves desde el ecualizador, ya que no cuenta con un refuerzo predefinido.

En todos los casos, el uso de estas configuraciones automáticas resulta más recomendable que realizar ajustes manuales, ya que están optimizadas por cada marca para distintos tipos de contenido y garantizan un mejor equilibrio sonoro.