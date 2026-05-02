Los problemas de oído están a la orden del día y son miles las personas que se ven obligadas a utilizar prótesis auditivas o audífonos, principalmente para corregir la pérdida de audición que no puede ser tratada médicamente o quirúrgicamente.

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Dichos dispositivos no solo amplifican el sonido, sino que procesan y ajustan las señales acústicas para mejorar la comprensión del habla en entornos silenciosos o ruidosos.

Existe una duda creciente en los pacientes que padecen este tipo de complicaciones auditivas. Es la que radica en el cubrimiento, por parte de la EPS, de la prótesis auditiva, teniendo en cuenta que utiliza una tecnología de punta y que puede llegar a ser considerablemente costosa, por lo que muy pocos pueden adquirirla de su bolsillo.

Es importante que sepa que las prótesis auditivas deben ser cubiertas en su totalidad por las EPS, dado que están incluidas en el Plan de Beneficios en Salud, cuando son necesarias para mejorar la calidad de vida del paciente, a través de la audición.

En Colombia, más del 16% de la población tiene disminución auditiva. Foto: Smart PR

Sin embargo, para poder pedir este tipo de prótesis, es importante que sepa que lo primero que debe hacer es solicitar una cita con un médico general, que este le determine la pérdida de audición y lo remita con un especialista en la materia. Este deberá remitirlo al otorrinolaringólogo.

Luego le deben hacer un examen, el cual determinará el tipo y grado de la pérdida auditiva. Finalmente, si considera que debe usar un dispositivo de estos, el médico deberá emitir una fórmula médica y orden para adquirir esta prótesis.

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Usted finalmente tiene que radicar la orden en su EPS junto a su historia clínica. La EPS le indicará a qué proveedor debe acercarse para que le sea entregado su audífono. Sin embargo, a veces estos se deben construir desde cero, por lo que el proceso de entrega puede tardar.