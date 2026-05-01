Precio del euro en Colombia este 1 de mayo: así está la divisa en casas de cambio

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países de la Unión Europea, lo que representa una gran parte de la economía mundial. Los movimientos del euro pueden reflejar la salud económica y las políticas monetarias de una región económica significativa, lo que los convierte en indicadores importantes para los inversores y ahorradores.

Gracias a la solidez que muestra a nivel mundial y su comportamiento frente a otras divisas en el planeta, muchas personas optan por comprar euros y ahorrar en esta moneda con diferentes fines, uno de ellos cuidar su dinero ante la volatilidad o los escenarios de crisis que puedan presentarse en las diferentes economías locales.

El euro. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Precio del euro en casas de cambio

Para este 1 de mayo, el euro en Colombia se cotiza en $ 4.298. En casas de cambio lo compran en $ 4.380 y lo venden en $ 4.430.

Es importante recordar que los precios del euro pueden variar dependiendo de la casa de cambio. Además, se recomienda consultar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más actualizado.

Precio del dólar este viernes 1 de mayo en Colombia: así se mueve la divisa en las casas de cambio

Beneficios de ahorrar en euros

Estabilidad relativa: A pesar de los desafíos en la eurozona, el euro continúa siendo una de las principales monedas de reserva a nivel mundial, lo que lo hace atractivo para ahorros a largo plazo.

A pesar de los desafíos en la eurozona, el euro continúa siendo una de las principales monedas de reserva a nivel mundial, lo que lo hace atractivo para ahorros a largo plazo. Diversificación: Mantener parte del capital en euros permite reducir la dependencia de la moneda local y brinda mayor protección frente a variaciones económicas o cambiarias.

Mantener parte del capital en euros permite reducir la dependencia de la moneda local y brinda mayor protección frente a variaciones económicas o cambiarias. Acceso a mercados europeos: Contar con esta divisa facilita invertir y participar en oportunidades financieras dentro de Europa, ampliando el portafolio.

Contar con esta divisa facilita invertir y participar en oportunidades financieras dentro de Europa, ampliando el portafolio. Transacciones internacionales más simples: Al ser una moneda ampliamente aceptada, evita costos adicionales y procesos de conversión al viajar o realizar negocios en países que la utilizan.