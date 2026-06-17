Dólar abrió barato en Colombia y se acerca a los $3.400: precio oficial del mercado este 17 de junio

El dólar inició la cotización de este 17 de junio en un precio de $ 3.425, lo que significó una baja de $ 2 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.427.

Galeria fotos de la semana

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.434. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.423. El precio promedio es de $ 3.427.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 16,75 millones, registrando además un volumen promedio de 418,75 millones.

Petróleo: entre el ajuste de precios y un cambio estructural de modelo. ¿Qué viene?

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,10 % llegando a las 99,382 unidades.

Este es el movimiento del dólar en Colombia hoy. Foto: Getty Images

Trump amenaza con un arancel del 100% a los vinos franceses por el impuesto digital

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con fijar un arancel del 100% sobre el vino y el champán franceses a menos que París suprima un impuesto sobre los servicios digitales aplicado a las empresas tecnológicas, informó el lunes The New York Post.

Francia impuso en 2019 un gravamen del 3% sobre los ingresos obtenidos dentro de sus fronteras por las empresas tecnológicas, incluidos gigantes estadounidenses como Facebook, Amazon, Apple y Alphabet (casa matriz de Google).

Según las economías de países que participan en el Mundial de fútbol, ¿cuál ganaría la copa?

El presidente francés, Emmanuel Macron, prevé recibir a Trump el lunes antes del inicio de la cumbre del G7 en Evian.

“Mantendremos un diálogo respetuoso pero firme”, declaró Macron a la televisión francesa. “Los aranceles no benefician a nadie, especialmente los aranceles entre países del G7”, afirmó, y abogó por una “estabilidad” en el comercio.

Trump aseguró al Post que había pedido a Macron “que no cobre a las empresas estadounidenses”.

Trump amenaza con un arancel del 100% a los vinos franceses por el impuesto digital. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

“Si lo hacen, no tendré más remedio que imponer un arancel del 100% a todos los champanes y vinos procedentes de Francia”, añadió, según la entrevista.

“Todo lo que tiene que hacer es eliminar el impuesto sobre las ventas para evitar ese tipo de presión”, dijo Trump en referencia a Macron.