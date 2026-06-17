Shakira volvió a captar la atención del mundo al protagonizar uno de los momentos más esperados de la inauguración del Mundial de 2026. La artista barranquillera fue la encargada de abrir el evento con una presentación cargada de energía, música y el sello que la ha convertido en una de las colombianas más reconocidas a nivel internacional.

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La cantante interpretó por primera vez en vivo Dai Dai, tema elegido como himno oficial de esta edición del torneo, acompañada por Burna Boy. Sobre el escenario, ambos artistas combinaron ritmos, coreografías y una puesta en escena que conectó rápidamente con los asistentes y televidentes.

Tras su actuación, las redes sociales se llenaron de comentarios y elogios hacia la colombiana. Miles de seguidores destacaron su talento, carisma, preparación y presencia escénica, recordando además la estrecha relación que ha construido con la FIFA a lo largo de los años gracias a sus participaciones en anteriores Copas del Mundo.

Sin embargo, días después de esta apertura del evento deportivo, las miradas de los curiosos se posaron en unas inesperadas fotos que salieron a la luz, mostrando a Shakira acompañada de un reconocido rostro mexicano.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Deuxmoi se encargó de compartir inesperadas imágenes de la barranquillera en compañía de Manuel García-Rulfo, famoso actor y productor mexicano. Ambos fueron captados en Hollywood, disfrutando de un instante lejos de los compromisos laborales.

Según recopiló 20 Minutos, la cantante y el famoso fueron captados a la salida de un reconocido restaurante llamado The Sunset Tower Hotel, donde estaban dialogando y riendo tras la velada. Los dos estarían conversando, dejando a la vista lo relajado que fue el ambiente en esta salida.

Las postales permitieron observar a Shakira con un body negro de tiras delgadas, chaqueta en el brazo, unos jeans y unos botines de tacón. En cuanto a Manuel García-Rulfo, apostó por una chaqueta oscura, vaqueros y unos zapatos deportivos.

Las últimas fotos permitieron ver a la colombiana en el auto del mexicano, tomando camino sin conocerse el destino.

Cabe aclarar que Shakira ha revelado que no estaba interesada en una nueva pareja, pues su prioridad eran Milan y Sasha, sus hijos. Por tal motivo, esta salida habría sido amigable y distinta, sin ese toque romántico como suele vinculársele.