Jhon Jáder Durán se fue del Zenit y confirman su nuevo equipo: “Ha llegado a un acuerdo”

Con un escueto comunicado del que no se hizo mucho ruido, la dirigencia del Zenit comunicó la salida de Jhon Jáder Durán para la próxima temporada.

El colombiano tendrá que presentarse a las oficinas del Al-Nassr para definir su futuro, aunque ya tiene negociaciones adelantadas para volver a Turquía con la camiseta de otro club.

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“Galatasaray ha llegado a un acuerdo con Jhon Durán para reforzar su delantera. El conjunto amarillo-rojo se prepara para incorporar al delantero colombiano a su plantilla en calidad de cedido, y se rumorea que el traspaso podría anunciarse oficialmente pronto", informaron en Ajansspor.

El representante de Durán estuvo el mes pasado en Estambul y todo apuntaba a negociaciones en marcha para volver. La sorpresa es que no se volverá a vestir con la camiseta de Fenerbahce como en 2025, sino que firmará con el máximo rival histórico.

Jhon Durán celebra uno de sus goles ante Galatasaray. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cláusula y detalles del contrato

Ajansspor añade que se negocio un punto del contrato asociado a su comportamiento. “Galatasaray incluirá una cláusula especial en el contrato de Durán, dado que ha tenido problemas extradeportivos tanto en el Fenerbahçe como en el Zenit, y no ha disputado algunos partidos”.

Eso quiere decir que, en caso de presentar actos de indisciplina, pueden acabar unilateralmente el contrato y devolverlo para el Al-Nassr.

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Aunque Jhon Jáder Durán se quedó por fuera de la Selección Colombia para el Mundial 2026, sigue teniendo un valor elevado en Europa y Galatasaray espera explotar todo su potencial al lado de otros colombianos como Dávinson Sánchez o su amigo Yaser Asprilla.

A diferencia de lo que ha pasado en otros clubes, Durán accedió a bajarse el sueldo y cobrará cinco millones de euros por temporada para poder firmar con los turcos.

Okan Buruk, técnico de Galatasaray, “dio su aprobación” para fichar al colombiano y las negociaciones se encuentra en su punto clave mientras el jugador sigue de vacaciones en Medellín.

Comunicado del Zenit

Lo que faltaba para acelerar el acuerdo era el comunicado oficial del Zenit anunciando el fin de su préstamo. “Oficialmente: Jhon Durán deja el Zenit”, indicaron.

“El contrato de cesión entre los azul-blanco-azules y el club Al-Nassr ha llegado a su fin. El Zenit desea al delantero éxitos en el campo de fútbol y más allá de él”, agregó.

Durán tiene contrato en Arabia Saudita hasta 2030, pero está empeñado en continuar en Europa como cedido. El colombiano nunca se amañó a las costumbres del Medio Oriente y por eso pidió salir en el mercado de enero del año pasado.

Su primer equipo en calidad de préstamo fue Fenerbahce, antes de irse con Wilmar Barrios al Zenit de San Petersburgo.