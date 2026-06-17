Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: así está el precio este 17 de junio

Invertir en dólares es una tarea que muchos realizan principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y diversificar el riesgo de su portafolio al tener exposición a la economía global, a través de una moneda sólida.

Esta es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y el pilar de los mercados financieros. La economía más grande del planeta respalda su posición gracias a su tamaño, estabilidad institucional y confianza.

La cotización del dólar genera expectativa entre inversionistas, empresarios y quienes planean comprar en moneda extranjera. Foto: Adobe Stock

Durante los últimos días y en el marco de las elecciones, la moneda ha fluctuado de manera considerablemente volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar rentabilidades a través de la compra de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy 17 de junio

Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles, 17 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,511.50y de venta de $ 3,641.50.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,556 3,652 96 Cali 3,465 3,690 225 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,510 3,580 70 Medellín 3,501 3,625 124 Pereira 3,500 3,640 140

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El dólar continúa siendo uno de los principales indicadores económicos: este es su valor para hoy. Foto: Getty Images

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 17 de junio de 2026 3511.5 3641.5 3427.07 martes 16 de junio de 2026 3511.5 3641.5 3475.72 lunes 15 de junio de 2026 3524 3651.5 3475.72 domingo 14 de junio de 2026 3524.5 3651 3475.72 sábado 13 de junio de 2026 3520.5 3650.5 3475.72 viernes 12 de junio de 2026 3511.5 3648.5 3513.54 jueves 11 de junio de 2026 3531.5 3667.25 3567.11 miércoles 10 de junio de 2026 3590.5 3698 3581.46

De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,600 3,660 60 Cambios Kapital 3,600 3,620 20 Cambios Vancouver 3,500 3,640 140 Latin Cambios 3,670 3,730 60 Punto Dollar 3,600 3,700 100 Smart Exchange 3,480 3,640 160

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

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El dólar sigue marcando el ritmo de la economía. Conozca cuál es su precio hoy y cómo puede impactar su bolsillo, sus inversiones y el costo de algunos productos. Foto: Getty Images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.