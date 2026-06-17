Economía

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: así está el precio este 17 de junio

Tenga en cuenta cuál es la cotización registrada en el mercado de profesionales del cambio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de junio de 2026 a las 6:59 a. m.
El comportamiento del dólar sigue marcando el ritmo de las inversiones, importaciones y viajes al exterior.
El comportamiento del dólar sigue marcando el ritmo de las inversiones, importaciones y viajes al exterior. Foto: Getty Images/iStockphoto

Invertir en dólares es una tarea que muchos realizan principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y diversificar el riesgo de su portafolio al tener exposición a la economía global, a través de una moneda sólida.

Esta es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y el pilar de los mercados financieros. La economía más grande del planeta respalda su posición gracias a su tamaño, estabilidad institucional y confianza.

Economia
La cotización del dólar genera expectativa entre inversionistas, empresarios y quienes planean comprar en moneda extranjera. Foto: Adobe Stock

Durante los últimos días y en el marco de las elecciones, la moneda ha fluctuado de manera considerablemente volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar rentabilidades a través de la compra de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy 17 de junio

Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles, 17 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,511.50y de venta de $ 3,641.50.

El presidente de Ecopetrol, advirtió las consecuencias negativas que tendría prohíbir el fracking en los bolsillos de los colombianos.
Petro lanza fuerte mensaje a Ecopetrol: “Está reteniendo su inversión a punta de créditos”

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5563,65296
Cali3,4653,690225
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,5103,58070
Medellín3,5013,625124
Pereira3,5003,640140

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
El dólar continúa siendo uno de los principales indicadores económicos: este es su valor para hoy. Foto: Getty Images
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 17 de junio de 20263511.53641.53427.07
martes 16 de junio de 20263511.53641.53475.72
lunes 15 de junio de 202635243651.53475.72
domingo 14 de junio de 20263524.536513475.72
sábado 13 de junio de 20263520.53650.53475.72
viernes 12 de junio de 20263511.53648.53513.54
jueves 11 de junio de 20263531.53667.253567.11
miércoles 10 de junio de 20263590.536983581.46

De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6003,66060
Cambios Kapital3,6003,62020
Cambios Vancouver3,5003,640140
Latin Cambios3,6703,73060
Punto Dollar3,6003,700100
Smart Exchange3,4803,640160

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Petróleo
Petróleo: entre el ajuste de precios y un cambio estructural de modelo. ¿Qué viene?
a
El dólar sigue marcando el ritmo de la economía. Conozca cuál es su precio hoy y cómo puede impactar su bolsillo, sus inversiones y el costo de algunos productos. Foto: Getty Images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.