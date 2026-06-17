Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: así está el precio este 17 de junio

Invertir en dólares es una tarea que muchos realizan principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y diversificar el riesgo de su portafolio al tener exposición a la economía global, a través de una moneda sólida.
Esta es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y el pilar de los mercados financieros. La economía más grande del planeta respalda su posición gracias a su tamaño, estabilidad institucional y confianza.
Durante los últimos días y en el marco de las elecciones, la moneda ha fluctuado de manera considerablemente volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar rentabilidades a través de la compra de divisas.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy 17 de junio
Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles, 17 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,511.50y de venta de $ 3,641.50.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,556
|3,652
|96
|Cali
|3,465
|3,690
|225
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,510
|3,580
|70
|Medellín
|3,501
|3,625
|124
|Pereira
|3,500
|3,640
|140
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|miércoles 17 de junio de 2026
|3511.5
|3641.5
|3427.07
|martes 16 de junio de 2026
|3511.5
|3641.5
|3475.72
|lunes 15 de junio de 2026
|3524
|3651.5
|3475.72
|domingo 14 de junio de 2026
|3524.5
|3651
|3475.72
|sábado 13 de junio de 2026
|3520.5
|3650.5
|3475.72
|viernes 12 de junio de 2026
|3511.5
|3648.5
|3513.54
|jueves 11 de junio de 2026
|3531.5
|3667.25
|3567.11
|miércoles 10 de junio de 2026
|3590.5
|3698
|3581.46
De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,600
|3,660
|60
|Cambios Kapital
|3,600
|3,620
|20
|Cambios Vancouver
|3,500
|3,640
|140
|Latin Cambios
|3,670
|3,730
|60
|Punto Dollar
|3,600
|3,700
|100
|Smart Exchange
|3,480
|3,640
|160
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.