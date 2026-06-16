Impuestos y reforma tributaria: qué propone cada candidato presidencial para Colombia

Las propuestas tributarias se han convertido en uno de los temas centrales del debate político de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

La forma en que el Estado recauda recursos y distribuye las cargas fiscales tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas, la inversión privada y la capacidad de financiar programas sociales.

En este contexto, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana analizó las propuestas tributarias incluidas en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, identificando diferencias significativas en sus enfoques sobre la política fiscal y la reforma tributaria.

Propuestas económicas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty/AFP

De acuerdo con el informe, la propuesta de Iván Cepeda se fundamenta en el fortalecimiento del recaudo estatal bajo criterios de equidad y progresividad. Su planteamiento busca que quienes tienen una mayor capacidad económica aporten proporcionalmente más al sostenimiento de las finanzas públicas.

El objetivo es aumentar la capacidad de recaudo del Estado para financiar políticas públicas y responder a las necesidades sociales del país.

Otro de los ejes centrales de la propuesta de Cepeda es la lucha contra la evasión fiscal. Según el análisis del Observatorio Fiscal, el candidato considera prioritario combatir las prácticas que reducen el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema y garantizar una mayor disponibilidad de recursos para la inversión pública.

La visión de Cepeda se enmarca en un modelo que privilegia el fortalecimiento institucional y la ampliación de la capacidad fiscal del Estado. En este sentido, el incremento del recaudo no estaría basado únicamente en la creación de nuevos impuestos, sino también en mecanismos que permitan mejorar el cumplimiento tributario y hacer más efectivo el sistema existente.

Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

Por su parte, las propuestas de Abelardo de la Espriella presentan una orientación diferente. El informe concluye que el eje principal de su planteamiento tributario está centrado en la simplificación regulatoria y la reducción de las cargas tributarias para las empresas.

Desde esta perspectiva, la disminución de los costos fiscales y administrativos para el sector productivo se considera una herramienta para estimular la actividad económica, fomentar la inversión y generar un entorno más favorable para los negocios. La simplificación de las normas tributarias también busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir la complejidad del sistema actual.

Los dos candidatos tienen visiones contrarias de la reforma tributaria y los impuestos. Foto: Getty Images

Las diferencias entre ambos candidatos reflejan dos visiones distintas sobre el papel de la política tributaria en el desarrollo económico.

Mientras Cepeda apuesta por fortalecer el recaudo mediante criterios de progresividad y una mayor capacidad de control frente a la evasión, De la Espriella prioriza la reducción de cargas para las empresas y la simplificación de las reglas tributarias como mecanismo para impulsar la economía.