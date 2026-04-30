Gobierno nacional expidió decreto en el cual establece aranceles del 35%, 50% y 75% a 191 productos de Ecuador

El Gobierno nacional expidió el Decreto 455 del 28 de abril de 2026, en el cual estableció aranceles del 35 %, el 50 % y el 75 % a 191 productos de Ecuador.

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Según el pronunciamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 191 productos importados desde Ecuador, de un universo arancelario de 758 subpartidas que se intercambian con ese país, pagarán un arancel diferenciado del 35 %, 50 % y 75 % al ingresar a Colombia.

#ECONOMÍA | El Gobierno expide el Decreto 0455 del 28 de abril de 2026, el cual establece aranceles del 35%, 50% y 75% a 191 productos de Ecuador, según la capacidad productiva nacional.



La medida busca proteger la industria, el empleo y garantizar el abastecimiento,… pic.twitter.com/UFfCUBG9gx — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 30, 2026

“Que de conformidad con el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al presidente de la República, entre otras funciones, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas y regular el comercio exterior”, señala el decreto.

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Junto a esto, el decreto señala que, según el artículo 226 de la Constitución Política, el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, y conveniencia nacional.

“Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno. Esto implica mantener arancel cero para los bienes que son insumos productivos esenciales, que no tienen sustituto inmediato y que son necesarios para los procesos de transformación con valor agregado. Y al tiempo, aplicamos medidas de protección en los sectores en los que Colombia cuenta con capacidad productiva suficiente”, explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

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La cartera señala que productos estratégicos y esenciales para Colombia, que funcionan como insumos o bienes intermedios claves para la transformación de otros bienes con valor agregado o que no se produzcan en el mercado interno, no pagarán arancel.

Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. Foto: Ministerio de Comercio

Productos que quedarán con arancel

Arancel del 35 %:

Fríjol

Los demás fríjoles

Plátanos

Preparaciones para alimentación animal

Alimentos balanceados para animales

Carbonato de calcio

Medicamentos

Congeladores

Arancel del 50 %:

Grasas y aceites vegetales hidrogenados, interesterificados o modificados

Neumáticos

Otros tableros de madera

Diferentes clases de papel

Otros artículos de papel

Artículos moldeados de papel

Sacos y talegas de polietileno o polipropileno

Sacos y talegas tejidas para envasado

Arancel del 75 %:

Diferentes clases de arroz

Aceite de palma

Azúcar

Café

Cacao en polvo

Extractos, concentrados y esencias de café

Alcohol etílico

Cintas adhesivas de polipropileno

Placas de polipropileno

Tubos rígidos de PVC

Placas de PET

Asientos y tapas de inodoros

Bombonas, garrafones y recipientes similares

Vajillas de plástico

Los demás artículos de cocina

Partes de refrigeradores

Cuadernos

Telas no tejidas

Barras de acero

Perfiles de acero

Tubos de acero inoxidable soldados

Perfiles de aluminio

Tubos de aluminio sin alear

Barras de aluminio

Campanas extractoras

Herramientas de perforación para roca

Herramientas para taladrar

Gasolinas

Los demás aceites de petróleo

Aceites lubricantes