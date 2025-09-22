Tres funciones clave de la cámara de iPhone 17 que debe conocer ahora mismo para elevar sus fotografías al máximo

El más reciente lanzamiento de Apple generó gran emoción entre millones de usuarios con la llegada de su nueva línea de iPhone 17, un dispositivo que incorpora novedades, funciones y características que muchos esperaban con ansias probar.

La tecnología avanza a pasos agigantados, y los últimos años han dejado evidencia de ello. La presentación del iPhone 17 se realizó el pasado martes 15 de septiembre, junto con otros dispositivos como los AirPods y el Apple Watch, y también se anunció el sistema operativo iOS 26, que prometía una restructuración significativa en el diseño de la interfaz y mejoras en la experiencia de usuario.

Sin embargo, cada nuevo lanzamiento trae consigo aspectos que suelen captar especialmente la atención de los usuarios. Por ejemplo, las personas tienden a preguntarse en qué se diferencia este modelo de los anteriores, si hay mejoras en la duración de la batería, o si existen nuevas funcionalidades en la cámara, un elemento decisivo para muchos al momento de elegir un modelo reciente.

Los usuarios pueden explorar la cámara para encontrar nuevas funciones. | Foto: Getty Images

En el caso del iPhone 17, son numerosas las novedades presentadas, pero es normal que, debido a la amplia variedad de herramientas que ofrece, algunas pasen desapercibidas para los usuarios, especialmente si no han explorado en detalle el funcionamiento de la cámara.

Por ello, estas son tres funciones destacadas que probablemente no sabías que existían:

Selfies más inteligentes

De acuerdo con las especificaciones de la compañía, uno de los cambios más importantes se da al tomar selfies. Gracias a un sensor cuadrado, el iPhone 17 permite ajustar el zoom y la rotación para encuadrar la imagen correctamente, una novedad que también se aplica a la grabación de videos.

Esta característica resulta especialmente útil cuando se toman fotos en grupo, ya que garantiza que todos los integrantes aparezcan en la imagen de manera adecuada.

Captura dual

La cámara frontal de 18 MP incluye un modo que permite grabar con la cámara frontal mientras, al mismo tiempo, captura lo que ocurre alrededor mediante la cámara trasera. Esto significa que se pueden usar ambas opciones de forma simultánea sin necesidad de grabar videos por separado, brindando mayor comodidad y practicidad al usuario.

La cámara del iPhone 17 tiene nuevas funciones. | Foto: VCG via Getty Images

Libertad al grabar

La tercera función está relacionada con la opción denominada “Video ultraestabilizado”, que facilita moverse mientras se graba sin temor a que la toma pierda enfoque. Esta opción está acompañada de una calidad de grabación 4K a 60 fps en Dolby Vision, lo que asegura videos muy estables y nítidos, incluso en movimiento.