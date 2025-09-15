iOS 26: así se convierten las fotos de la pantalla de bloqueo en 3D con la función ‘escena espacial’ en el iPhone

Hoy llegó iOS 26 a diferentes iPhone, en está iniciativa de Apple no solo introdujo mejoras de seguridad y rendimiento, sino que también sorprendió con una herramienta que promete darle un nuevo aire a la experiencia de personalización del iPhone.

Se trata de la función denominada ‘escena espacial’, una característica que permite transformar las fotos de la pantalla de bloqueo en imágenes con un efecto tridimensional que se mueve al mover el dispositivo.

La novedad fue recibida con entusiasmo por los usuarios que ya han comenzado a experimentar con esta opción, ya que no se limita únicamente a un cambio visual, sino que aporta una sensación de profundidad real al celular, como si la portada ‘cobrara vida’ frente a los ojos del usuario.

Cómo activar la nueva opción de iOS 26

Activar la ‘escena espacial’ es un proceso sencillo, lo primero es ubicarse en la pantalla de bloqueo y mantener presionada la fotografía de portada.

Luego, hay que seleccionar la opción Personalizar y elegir la imagen que se desea convertir en 3D. Una vez hecho esto, aparecerá en la parte derecha un icono con forma hexagonal que recuerda a una montaña con una luna, el mismo que puede encontrarse en la galería de fotos del dispositivo.

iOS 26 llevó la personalización un paso más allá al permitir que las fotos se conviertan en fondos 3D con “escena espacial”. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Apple - Semana

Al presionar dicho ícono el sistema aplicará la ‘escena espacial’ y tras una breve carga, se podrá observar cómo la imagen adquiere movimiento y profundidad al mover el iPhone, ya cuando termine la carga deberá presionar el botón ‘Listo’ para que quede guardada la configuración.

Cómo mejorar los resultados

Si bien esta herramienta se puede utilizar con cualquier tipo de imagen, los resultados más llamativos se obtienen en fotografías de personas o animales, ya que el algoritmo puede detectar mejor las formas y genera un efecto tridimensional más natural y aún más utilizando el ‘efecto de profundidad’ en la hora.

Aún así, también es posible probar con caricaturas, ilustraciones o diseños abstractos para explorar diferentes estilos.

El efecto no solo añade dinamismo a la portada, sino que también da un aspecto renovado a la hora y a otros elementos visuales de la pantalla de bloqueo, reforzando la idea de un dispositivo más inmersivo y atractivo.

Con la nueva función de la ‘escena espacial’, Apple enseña una apuesta por ofrecer experiencias personalizadas y modernas en cada actualización.