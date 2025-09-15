Suscribirse

iOS 26: así se convierten las fotos de la pantalla de bloqueo en 3D con la función ‘escena espacial’ en el iPhone

iOS 26 incorporó la función “escena espacial”, que convierte las fotos de portada en imágenes con efecto 3D.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 3:07 a. m.
Apple sorprendió en iOS 26 con “escena espacial”, la herramienta que transforma fotos en fondos tridimensionales.
Con la llegada de iOS 26, los usuarios pueden activar “escena espacial” y dar profundidad real a la pantalla de bloqueo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Semana

Hoy llegó iOS 26 a diferentes iPhone, en está iniciativa de Apple no solo introdujo mejoras de seguridad y rendimiento, sino que también sorprendió con una herramienta que promete darle un nuevo aire a la experiencia de personalización del iPhone.

Se trata de la función denominada ‘escena espacial’, una característica que permite transformar las fotos de la pantalla de bloqueo en imágenes con un efecto tridimensional que se mueve al mover el dispositivo.

La novedad fue recibida con entusiasmo por los usuarios que ya han comenzado a experimentar con esta opción, ya que no se limita únicamente a un cambio visual, sino que aporta una sensación de profundidad real al celular, como si la portada ‘cobrara vida’ frente a los ojos del usuario.

Cómo activar la nueva opción de iOS 26

Activar la ‘escena espacial’ es un proceso sencillo, lo primero es ubicarse en la pantalla de bloqueo y mantener presionada la fotografía de portada.

Luego, hay que seleccionar la opción Personalizar y elegir la imagen que se desea convertir en 3D. Una vez hecho esto, aparecerá en la parte derecha un icono con forma hexagonal que recuerda a una montaña con una luna, el mismo que puede encontrarse en la galería de fotos del dispositivo.

La actualización de Apple incluye “escena espacial”, que renueva la pantalla de bloqueo con un efecto tridimensional.
iOS 26 llevó la personalización un paso más allá al permitir que las fotos se conviertan en fondos 3D con “escena espacial”. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Apple - Semana

Al presionar dicho ícono el sistema aplicará la ‘escena espacial’ y tras una breve carga, se podrá observar cómo la imagen adquiere movimiento y profundidad al mover el iPhone, ya cuando termine la carga deberá presionar el botón ‘Listo’ para que quede guardada la configuración.

Contexto: Usuarios reportan que al actualizar su iPhone aparece iOS 18.7 y no el nuevo iOS 26: esta es la razón

Cómo mejorar los resultados

Si bien esta herramienta se puede utilizar con cualquier tipo de imagen, los resultados más llamativos se obtienen en fotografías de personas o animales, ya que el algoritmo puede detectar mejor las formas y genera un efecto tridimensional más natural y aún más utilizando el ‘efecto de profundidad’ en la hora.

Aún así, también es posible probar con caricaturas, ilustraciones o diseños abstractos para explorar diferentes estilos.

@g.lk1

I’ve been trying out a bunch of wallpapers #ios26beta #apple #fyp #wallpaper @apple @Apple Music @Apple TV

♬ Follow twin - 𝘏𝘜𝘌𝘠.𝘈𝘜𝘋𝘐𝘖𝘚

El efecto no solo añade dinamismo a la portada, sino que también da un aspecto renovado a la hora y a otros elementos visuales de la pantalla de bloqueo, reforzando la idea de un dispositivo más inmersivo y atractivo.

Con la nueva función de la ‘escena espacial’, Apple enseña una apuesta por ofrecer experiencias personalizadas y modernas en cada actualización.

La función además de ampliar las posibilidades estéticas del iPhone, también presenta cómo la compañía busca dar opciones de personalización en la interfaz de los celulares.

