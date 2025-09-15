Suscribirse

Esta es la razón por la que, por más que intente, su iPhone no se actualizará al nuevo iOS 26 que salió hoy

El lanzamiento de iOS 26 dejó por fuera a varios modelos de iPhone que ya no podrán recibir la esperada actualización.

Redacción Tecnología
15 de septiembre de 2025, 9:29 p. m.
El debut de iOS 26 marca un cambio importante, pero también un adiós a varios iPhone antiguos.
La nueva actualización no llegó a todos: algunos iPhone ya no podrán instalar iOS 26. | Foto: Getty Images

Llegó el gran día. Este lunes ,15 de septiembre, Apple finalmente lanzó iOS 26, esa actualización que la mayoría de usuarios estaban esperando después de tantos rumores y filtraciones en internet.

Durante varias semanas, los usuarios de iPhone estuvieron pegados a las noticias esperando saber qué novedades traería esta nueva versión tras tantas especulaciones.

La buena noticia es que iOS 26 ya está disponible y ha llegado con nuevos cambios, tantos que pueden cambiar la experiencia de usar el teléfono. La mala noticia es que no todos los iPhone podrán disfrutar de estas mejoras y si tiene uno de los modelos más antiguos y desea disfrutar de los nuevos cambios, por ahora la solución es reemplazar versión que ya tiene.

¿Su iPhone se queda sin la actualización? Esta es la razón

Fueron bastantes los modelos de iPhone que fueron afortunados de recibir la nueva actualización, pero fueron pocos los que no, si su teléfono es un iPhone XR, iPhone XS o iPhone XS Max, la mala noticia es que su dispositivo no podrá instalar iOS 26.

Estos tres modelos salieron al mercado en 2018 y Apple ha decidido que ya no recibirán más actualizaciones grandes del sistema operativo.

iOS 26 ya está disponible para su descarga.
iOS 26 ya está disponible para su descarga. | Foto: Getty Images

¿Por qué pasa esto? Básicamente, estos teléfonos ya tienen varios años encima y su procesador no es lo suficientemente potente para manejar todas las nuevas funciones que trae consigo el nuevo iOS 26. Apple prefiere mantiene su filosofía de lograr un buen rendimiento en lugar de forzar la actualización y que después su celular se vuelva lento.

Contexto: iOS 26 ya disponible: así puede personalizar su iPhone con iconos transparentes

Cómo actualizar si su iPhone sí es compatible

Si tienes la suerte de tener un modelo que sea compatible, actualizar es bastante fácil.

Solo tiene que ir a Ajustes (el ícono del engranaje), luego presionar en General y después en Actualización de Software.

Aquí viene un dato importante que está sucediendo a muchos usuarios en redes y no han podido actualizar su iPhone: como también está disponible iOS 18.7, es posible que de primero no se vea iOS 26; sin embargo, este se encontrará más abajo en la lista. No se preocupe si no aparece primero, solo revise un poco más abajo y lo encontrará.

La llegada de iOS 26 confirma el fin de ciclo para varios iPhone lanzados en 2018.
Actualización de iOS 26 en iPhone 13. | Foto: Apple - Semana

La actualización tiene una duración variada, la actualización de iOS 26 realizada sin haber hecho anteriormente la mencionada 18.7, tuvo una duración de entre 15 y 20 minutos en instalarse, esto también puede tener diferentes factores como qué tan nuevo sea su iPhone.

Durante este tiempo, es mejor que tengas su teléfono conectado al cargador para evitar que se apague a mitad del proceso.

