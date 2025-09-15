iOS 26 ya disponible: así puede personalizar su iPhone con iconos transparentes

Con la llegada de iOS 26, Apple ha dado un giro en su filosofía de diseño al introducir Liquid Glass, una propuesta visual inspirada en la textura y los reflejos del cristal. Esta innovación permite que los iconos adquieran un efecto translúcido, como si fueran pequeñas piezas de vidrio con bordes redondeados, un aspecto elegante y futurista.

Además, esta nueva actualización refuerza la apuesta de Apple por la personalización total del iPhone. Si antes los usuarios podían oscurecer los iconos o elegir su tonalidad favorita, ahora iOS 26 abre la puerta a un estilo mucho más sofisticado con la opción de iconos transparentes.

Todas las plataformas incorporan el rediseño visual "Liquid Glass", inspirado en visionOS. | Foto: Getty Images

Con ello, el sistema operativo se consolida como el más flexible y versátil en la historia del iPhone, ofreciendo más formas de adaptar la experiencia visual al gusto de cada persona y ampliando las posibilidades introducidas en versiones anteriores.

Una de las mayores ventajas de esta novedad es que funciona automáticamente con todas las aplicaciones instaladas. No hace falta que los desarrolladores adapten sus iconos para que se vean transparentes, ya que es el propio sistema iOS 26 el que aplica el efecto de forma universal.

De esta manera, al activar la opción de iconos translúcidos, el cambio de estilo se refleja en todas las apps sin importar su origen.

¿Cómo colocar los iconos transparentes en el iPhone?

Para activar este diseño en el iPhone es necesario contar con la última actualización de iOS 26 y seguir un procedimiento muy sencillo. Una vez hecho, la pantalla mostrará todos los iconos con ese nuevo acabado de cristal.

Solo hay que mantener presionada la pantalla de inicio hasta que los iconos entren en modo edición, pulsar en ‘Editar’ en la esquina superior izquierda, después elegir ‘Personalizar’ y, finalmente, seleccionar la opción ‘Traslúcido’ que aparece en la parte inferior.

La versión Beta del software traerá mejoras en la interfaz | Foto: X/@Faresjlidi1

Modelos que recibirán iOS 26

La nueva versión estará disponible para los siguientes dispositivos:

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (segunda y tercera generación)

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

Por el contrario, los siguientes modelos dejarán de recibir actualizaciones mayores del sistema: