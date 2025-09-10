Apple lanza iOS 26: cómo descargar el nuevo sistema operativo en sencillos pasos y sin demoras

El año 2025 ha estado marcado por una constante ola de novedades tecnológicas que han sorprendido a los aficionados de este mundo en constante evolución, caracterizado por la innovación y los cambios que transforman la manera de interactuar con los dispositivos inteligentes.

Una de las presentaciones más recientes fue el Apple Event celebrado el 9 de septiembre, donde se dio a conocer la nueva generación de iPhone 17, Apple Watch y AirPods, incorporando funciones avanzadas enfocadas en la salud, la calidad del sonido y el diseño de la interfaz.

El sistema operativo iOS 26 también presentó un nuevo aspecto, llamado Liquid Glass, que se oficializó durante el evento, luego de varios rumores previos.

iOS 26 estará disponible el 15 de septiembre. | Foto: Getty Images

Esta actualización estará disponible para el público general a partir del 15 de septiembre y tiene como objetivo ofrecer cualidades ópticas similares al vidrio, aportando mayor fluidez en la pantalla de inicio, la pantalla bloqueada, el ‘Centro de Control’, las aplicaciones y otras funciones del equipo.

Es habitual que, tras la presentación de estas novedades, muchos usuarios deseen acceder a ellas de inmediato; sin embargo, no siempre están disponibles de forma instantánea, ya que pueden tardar días o semanas en aparecer para su descarga y actualización. Por ello, es importante conocer cuáles dispositivos serán compatibles con iOS 26.

iPhone 17: Pro, 17 Pro Max, Air

Pro, 17 Pro Max, Air iPhone 16: 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max iPhone 15: 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max iPhone 14: 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max iPhone 13: 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max iPhone 12: 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max iPhone 11: 11 Pro, 11 Pro Max

11 Pro, 11 Pro Max iPhone SE: 2.ª generación y posteriores

En ocasiones, la actualización puede presentar inconvenientes que impiden su correcta instalación. Uno de los problemas más comunes es la falta de espacio suficiente en el dispositivo, ya que las nuevas versiones de iOS requieren un almacenamiento considerable. Por esta razón, se recomienda revisar el espacio disponible y eliminar aplicaciones, fotos o archivos que no sean necesarios.

Son varios los dispositivos que podrán descargar el nuevo sistema operativo. | Foto: Anadolu via Getty Images

Otro factor que puede dificultar la actualización es la conexión a internet. Una red wifi inestable o con poca señal puede interrumpir la descarga, por lo que es esencial conectarse a una red confiable antes de iniciar el proceso.

Asimismo, es importante asegurarse de que el iPhone tenga suficiente batería o esté conectado a la corriente, ya que un apagado inesperado durante la actualización podría causar errores o incluso daños al sistema.

Para actualizar el dispositivo, se deben seguir los siguientes pasos: