Apple lanza iOS 26: cómo descargar el nuevo sistema operativo en sencillos pasos y sin demoras

Revisar ciertos aspectos antes de la descarga asegura que las actualizaciones más recientes se instalen sin inconvenientes.

Redacción Tecnología
10 de septiembre de 2025, 6:47 p. m.
Con el lanzamiento del iPhone 17, también se presento iOS 26, el nuevo sistema operativo de Apple.
Con el lanzamiento del iPhone 17, también se presento iOS 26, el nuevo sistema operativo de Apple. | Foto: Getty Images

El año 2025 ha estado marcado por una constante ola de novedades tecnológicas que han sorprendido a los aficionados de este mundo en constante evolución, caracterizado por la innovación y los cambios que transforman la manera de interactuar con los dispositivos inteligentes.

Una de las presentaciones más recientes fue el Apple Event celebrado el 9 de septiembre, donde se dio a conocer la nueva generación de iPhone 17, Apple Watch y AirPods, incorporando funciones avanzadas enfocadas en la salud, la calidad del sonido y el diseño de la interfaz.

El sistema operativo iOS 26 también presentó un nuevo aspecto, llamado Liquid Glass, que se oficializó durante el evento, luego de varios rumores previos.

Apple ha lanzado las versiones beta públicas de iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26.
iOS 26 estará disponible el 15 de septiembre. | Foto: Getty Images

Esta actualización estará disponible para el público general a partir del 15 de septiembre y tiene como objetivo ofrecer cualidades ópticas similares al vidrio, aportando mayor fluidez en la pantalla de inicio, la pantalla bloqueada, el ‘Centro de Control’, las aplicaciones y otras funciones del equipo.

Es habitual que, tras la presentación de estas novedades, muchos usuarios deseen acceder a ellas de inmediato; sin embargo, no siempre están disponibles de forma instantánea, ya que pueden tardar días o semanas en aparecer para su descarga y actualización. Por ello, es importante conocer cuáles dispositivos serán compatibles con iOS 26.

  • iPhone 17: Pro, 17 Pro Max, Air
  • iPhone 16: 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 15: 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 14: 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 13: 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 12: 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 11: 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone SE: 2.ª generación y posteriores

En ocasiones, la actualización puede presentar inconvenientes que impiden su correcta instalación. Uno de los problemas más comunes es la falta de espacio suficiente en el dispositivo, ya que las nuevas versiones de iOS requieren un almacenamiento considerable. Por esta razón, se recomienda revisar el espacio disponible y eliminar aplicaciones, fotos o archivos que no sean necesarios.

El fallo ha sido registrado en fotos tomadas desde otro móvil, pues no aparece en la imagen del propio iPhone.
Son varios los dispositivos que podrán descargar el nuevo sistema operativo. | Foto: Anadolu via Getty Images

Otro factor que puede dificultar la actualización es la conexión a internet. Una red wifi inestable o con poca señal puede interrumpir la descarga, por lo que es esencial conectarse a una red confiable antes de iniciar el proceso.

Asimismo, es importante asegurarse de que el iPhone tenga suficiente batería o esté conectado a la corriente, ya que un apagado inesperado durante la actualización podría causar errores o incluso daños al sistema.

Para actualizar el dispositivo, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a ‘Ajustes’ > ‘General’ > ‘Actualización de software’.
  2. Si existe una actualización disponible, aparecerá un mensaje indicando la versión de iOS y un botón ‘Descargar’.
  3. Seleccionar dicho botón e ingresar, si es necesario, el código de acceso del dispositivo.

