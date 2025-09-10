Apple Watch, ahora más inteligente: estos son los modelos anteriores que recibirán las nuevas funciones de watchOS 26

La presentación de la nueva serie Apple Watch Series 11 también sirvió para anunciar varias novedades que llegarán con watchOS 26.

Entre ellas destacan ‘Calidad del sueño’, ‘Traducción en tiempo real’ en Mensajes y un nuevo gesto de control, funciones que además estarán disponibles en algunos modelos anteriores.

‘Calidad del sueño’ es una herramienta pensada para ayudar a los usuarios a conocer cómo descansan. Registra datos como la duración del sueño, la regularidad en los horarios, los despertares nocturnos y el tiempo que se dedica a cada fase.

Al finalizar la noche, ofrece una puntuación junto con un desglose de los factores clave en la aplicación ‘Sueño’ del Apple Watch, de manera que cada persona pueda identificar qué necesita para dormir mejor.

Esta función estará disponible en el Apple Watch Series 6 en adelante y en el Apple Watch SE (2.ª generación).

Apple presentó el Apple Watch Series 11 junto con novedades de watchOS 26. | Foto: Getty Images

Por su parte, ‘Traducción en tiempo real’ en Mensajes permite traducir automáticamente los mensajes entrantes al idioma configurado por el usuario, directamente desde la muñeca, siempre que el reloj esté vinculado a un iPhone compatible con Apple Intelligence.

Estará disponible en el Apple Watch Series 9 o posterior, Apple Watch SE (3.ª generación) y Apple Watch Ultra 2 o posterior, con soporte para alemán, chino simplificado, coreano, español (España), francés (Francia), inglés (EE. UU. y Reino Unido), italiano, japonés y portugués (Brasil).

A estas novedades se suma un nuevo gesto de muñeca, que permite descartar notificaciones, detener un temporizador o silenciar una alarma sin necesidad de usar la otra mano. Esta prestación también estará disponible en el Series 9 o posterior, SE (3.ª generación) y Ultra 2 o posterior.

WatchOS 26 se lanzará el 15 de septiembre con el nuevo diseño Liquid Glass. | Foto: Getty Images

Finalmente, con el lanzamiento oficial de watchOS 26, previsto para el lunes 15 de septiembre, los relojes compatibles incorporarán el nuevo diseño Liquid Glass, que hace que la navegación y los controles dentro de las aplicaciones resulten más expresivos, dinámicos e intuitivos, además de aportar una apariencia renovada al sistema.