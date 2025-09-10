Suscribirse

Tecnología

Apple Watch, ahora más inteligente: estos son los modelos anteriores que recibirán las nuevas funciones de watchOS 26

El nuevo diseño Liquid Glass estará disponible desde el 15 de septiembre con el lanzamiento oficial de watchOS 26.

Redacción Tecnología
10 de septiembre de 2025, 6:00 p. m.
Las nuevas funciones que llegan con watchOS 26.
Las nuevas funciones que llegan con watchOS 26. | Foto: Getty Images

La presentación de la nueva serie Apple Watch Series 11 también sirvió para anunciar varias novedades que llegarán con watchOS 26.

Entre ellas destacan ‘Calidad del sueño’, ‘Traducción en tiempo real’ en Mensajes y un nuevo gesto de control, funciones que además estarán disponibles en algunos modelos anteriores.

‘Calidad del sueño’ es una herramienta pensada para ayudar a los usuarios a conocer cómo descansan. Registra datos como la duración del sueño, la regularidad en los horarios, los despertares nocturnos y el tiempo que se dedica a cada fase.

Al finalizar la noche, ofrece una puntuación junto con un desglose de los factores clave en la aplicación ‘Sueño’ del Apple Watch, de manera que cada persona pueda identificar qué necesita para dormir mejor.

Esta función estará disponible en el Apple Watch Series 6 en adelante y en el Apple Watch SE (2.ª generación).

Apple presentó el Apple Watch Series 11 junto con novedades de watchOS 26.
Apple presentó el Apple Watch Series 11 junto con novedades de watchOS 26. | Foto: Getty Images

Por su parte, ‘Traducción en tiempo real’ en Mensajes permite traducir automáticamente los mensajes entrantes al idioma configurado por el usuario, directamente desde la muñeca, siempre que el reloj esté vinculado a un iPhone compatible con Apple Intelligence.

Contexto: iPhone 17: así funciona el nuevo sistema de seguridad avanzada capaz de bloquear ataques cibernéticos de alto nivel

Estará disponible en el Apple Watch Series 9 o posterior, Apple Watch SE (3.ª generación) y Apple Watch Ultra 2 o posterior, con soporte para alemán, chino simplificado, coreano, español (España), francés (Francia), inglés (EE. UU. y Reino Unido), italiano, japonés y portugués (Brasil).

A estas novedades se suma un nuevo gesto de muñeca, que permite descartar notificaciones, detener un temporizador o silenciar una alarma sin necesidad de usar la otra mano. Esta prestación también estará disponible en el Series 9 o posterior, SE (3.ª generación) y Ultra 2 o posterior.

WatchOS 26 se lanzará el 15 de septiembre con el nuevo diseño Liquid Glass.
WatchOS 26 se lanzará el 15 de septiembre con el nuevo diseño Liquid Glass. | Foto: Getty Images

Finalmente, con el lanzamiento oficial de watchOS 26, previsto para el lunes 15 de septiembre, los relojes compatibles incorporarán el nuevo diseño Liquid Glass, que hace que la navegación y los controles dentro de las aplicaciones resulten más expresivos, dinámicos e intuitivos, además de aportar una apariencia renovada al sistema.

*Con información de Europa Press

Contexto: Apple presenta los nuevos iPhone 17, Air, Pro y Pro Max: características, precio y todo lo que debería saber

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Apple WatchAppleLanzamientoiOS 26

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.