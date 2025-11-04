WhatsApp tiene nueva app para Apple Watch: estas son sus principales características

WhatsApp ya está disponible para Apple Watch con una nueva aplicación que permitirá a los usuarios de este reloj inteligente usar el servicio de mensajería sin tener que utilizar el iPhone.

La aplicación de WhatsApp para Apple Watch permite leer y responder mensajes desde la muñeca, pero también ver las notificaciones de llamadas, grabar y enviar mensajes de voz y reaccionar con emojis a los mensajes.

A ello se suma la posibilidad de ver imágenes y pegatinas (stickers) y acceder al historial de conversaciones en la pantalla del reloj. Todo ello sin tener que usar el iPhone, como ha informado la compañía tecnológica este martes en una nota de prensa.

WhatsApp, además, ha recordado que las conversaciones y las llamadas están protegidas con encriptación de extremo a extremo.

La nueva aplicación está disponible para los relojes de Apple desde Apple Watch Series 4 que tengan instalado el sistema watchOS 10 o una versión posterior.

Cómo borrar correctamente el caché del Apple Watch para recuperar su velocidad y mejorar el rendimiento al instante

Uno de los dispositivos que ha marcado un antes y un después en la era tecnológica son los relojes inteligentes, los cuales ofrecen una amplia variedad de funciones que brindan a los usuarios comodidad y practicidad al interactuar con su entorno.

Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de mantenerse conectado sin necesidad de tener el teléfono en la mano. Desde el reloj es posible recibir notificaciones, responder mensajes, atender llamadas o revisar correos electrónicos. Esta función resulta especialmente útil durante reuniones, entrenamientos o actividades en las que utilizar el móvil puede resultar incómodo.

Sin embargo, con el uso frecuente y el paso del tiempo, es posible que se acumule caché que ocupa espacio en la memoria y afecta el rendimiento del dispositivo. Este es un aspecto que muchas personas suelen pasar por alto, ya que desconocen que el Apple Watch cuenta con una opción para limpiar la memoria.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Apple, es posible comprobar cuánto espacio de almacenamiento disponible tiene el reloj. Para hacerlo, se debe ir a ‘Configuración’ > ‘General’ > ‘Almacenamiento’.

En algunos casos, el sistema del reloj notifica al usuario que el espacio de almacenamiento es insuficiente, especialmente cuando hay una nueva actualización disponible de watchOS, la cual requiere contar con suficiente memoria libre.

Una vez se haya identificado qué elementos están ocupando más espacio, es recomendable tomar medidas. Una de las primeras acciones puede ser eliminar aplicaciones o música que no se utilicen, así como borrar fotos u otros archivos pesados.

En caso de que se prefiera restaurar el reloj a su estado original, se puede restablecer la configuración accediendo a ‘General’ > ‘Restablecer’ > ‘Borrar’ contenido.

Aunque pueda parecer una acción innecesaria, eliminar la caché del Apple Watch no solo mejora su velocidad y desempeño, sino que también previene errores y contribuye al mantenimiento del dispositivo. Realizar esta limpieza periódicamente garantiza una experiencia de uso más estable y eficiente