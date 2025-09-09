Apple Watch 11 Series y Apple Watch Ultra 3: estas son las novedades de estos dispositivos

Apple ha actualizado su gama de relojes inteligentes con los nuevos Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y un modelo actualizado de Apple Watch SE, en los que ha incorporado conectividad 5G y conectividad satelital en el modelo Ultra.

La compañía tecnológica celebró este martes, 9 de septiembre, un nuevo Apple Event, en el que ha destacado la serie Apple Watch Series 11, que llega con una pantalla más brillante y un diseño más duradero, con un cristal ionX y una capa personalizada de cerámica, que hace que pueda utilizarse en cualquier escenario.

Estos relojes incluyen un módem que habilita la conectividad 5G y funcionan con el sistema operativo WatchOS 26, con la interfaz Liquid Glass.

En salud, la compañía ha incorporado nuevas funciones para la monitorización del corazón y del sueño. Ayuda a detectar hipertensión con un sensor actualizado y nuevas notificaciones, una característica que está pendiente de aprobación final, pero que esperan llevar pronto a más de 150 países.

En sueño, incorporan una puntuación que registra su duración, detectando el sueño profundo, la hora de despertar y las interrupciones, además de valorar la calidad del descanso.

La compañía tecnológica celebró este martes un nuevo Apple Event. | Foto: Getty Images

La batería de los Apple Watch 11 Series ofrece hasta 24 horas de autonomía.

Apple también ha actualizado su reloj todoterreno, Apple Watch Ultra 3, que llega con la pantalla más grande de los Apple Watch, conectividad 5G y conexión por satélite, gracias a un rediseño de la radio y la antena, compatible también con Mensajes y ‘Find My’.

En las funciones destinadas al deporte y la actividad física, incluye un compañero de entrenamiento que usa Apple Intelligence para motivar al usuario con voz generada.

Este reloj ofrece hasta 42 horas de autonomía.

Por último, Apple también ha presentado una nueva generación de su reloj económico, Apple Watch SE, que también incorpora 5G, incluye pantalla siempre encendida y soporte para gestos, además de una batería que dura un día entero y tiene soporte para la carga rápida.

Este reloj, además, cuenta con un sensor de temperatura para monitorizar el ciclo menstrual, notificaciones sobre posible apnea del sueño y reproducción de música con los altavoces integrados.

Airpods pro 3

La compañía también ha actualizado su línea de auriculares con los nuevos AirPods Pro, cuyas principales novedades se dirigen al seguimiento de la salud, con nuevas funciones que permite monitorizar el ritmo cardiaco.

Esta nueva generación, la tercera, ofrece una experiencia de audio espacial y tecnología de cancelación de ruido activa, el doble que eficaz que en la generación anterior y hasta cuatro veces más efectivo que en la primera generación.

También incorporan un modo transparencia, que permite ser consciente del entorno, que ahora mejora el sonido de las voces, y de la mano de Apple Intelligence, las traducciones en tiempo real de Live Translation.

La compañía ha refinado el diseño de los AirPods Pro 3, para que tengan un ajuste mucho más ergonómico a la oreja del usuario, al que ha dedicado más de 100.000 horas de investigación. Es, además, resistente al agua y al polvo con certificación IP57.

La batería de este equipo también ha mejorado, y ahora ofrece hasta ocho de autonomía con una sola carga con cancelación de ruido, y hasta 10 horas el modo transparencia.

La compañía a informado de que estos auriculares tienen un precio de 249 dólares, estarán disponibles el 19 de septiembre.