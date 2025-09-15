iOS 26 ya disponible para su descarga: Apple revoluciona su sistema operativo con un diseño de cristal y mejoras en seguridad

Apple ha lanzado oficialmente su nueva iteración del sistema operativo iOS 26, junto con las versiones actualizadas para iPad (iPadOS 26), Mac (macOS Tahoe 26) y Apple Watch (watchOS 26). Estos sistemas operativos ya están disponibles para su descarga e incorporan el nuevo diseño “Cristal Glass”, que incluye mejoras en seguridad y productividad, especialmente en aplicaciones como Mensajes y Fotos.

Los de Cupertino presentaron estos sistemas operativos actualizados en junio de este año, durante su conferencia anual para desarrolladores, la WWDC, donde destacaron su objetivo de ofrecer una experiencia más personalizada, centrada en el contenido e intuitiva. También anunciaron un cambio en la nomenclatura, pasando de iOS 18 a iOS 26.

Compatibilidad y disponibilidad

Según ha detallado Apple en su página web, iOS 26 es compatible con los modelos de iPhone posteriores a la segunda generación del iPhone SE, incluyendo la serie iPhone 12, 13, 14, 15, 16 y los nuevos iPhone 17. Por lo tanto, los modelos iPhone XR, XS y XS Max, así como los anteriores, no recibirán esta actualización.

Novedades de iOS 26

iOS 26 presenta varias novedades, como el diseño “Liquid Glass”, que moderniza la interfaz aprovechando la potencia de los últimos chips de la compañía. Inspirado en VisionOS, este rediseño unifica las plataformas de Apple mediante elementos que replican propiedades del cristal, como la transparencia y el reflejo de la luz, aplicándose a la navegación y los controles.

Así, elementos como la barra de tareas y las ventanas flotantes se adaptan dinámicamente al contenido, ofreciendo una experiencia más sutil y fluida, con fondos más dinámicos y notificaciones translúcidas.

iOS 26 ya está disponible para su descarga. | Foto: Getty Images

En cuanto a la cámara, ahora es más intuitiva y moderna, con un menú simplificado basado en dos controles: foto y video. Para acceder a otras funciones, existe un menú adicional. La aplicación Fotos también ha sido mejorada, añadiendo nuevas pestañas para la biblioteca y colecciones.

Las aplicaciones de Teléfono y Mensajes también se han actualizado, incorporando nuevas herramientas de privacidad para proteger al usuario de números desconocidos.

La función de revisión de llamadas permite que las llamadas se respondan automáticamente en segundo plano, proporcionando al usuario información sobre quién llama y el motivo, facilitando así la decisión de si contestar o no. Además, los mensajes de spam se filtran en una carpeta separada, y se han añadido nuevos fondos y la opción de realizar encuestas en chats grupales.

Otras Mejoras

iOS 26 también incluye la ampliación de la función de traducción en tiempo real, disponible en Mensajes, FaceTime y Teléfono, aunque esta opción solo está disponible para dispositivos con Apple Intelligence activado.

Una de las novedades más destacadas es la renovación de Inteligencia Visual, que ahora permite explorar los alrededores a través de la cámara del iPhone y buscar contenido visible en pantalla, compatible con cualquier aplicación. Esta función también está impulsada por Apple Intelligence.

Avances en Seguridad

Los nuevos modelos iPhone 17 y 17 Air incluyen un sistema de seguridad avanzado, el Control de Integridad de Memoria (MIE), que protege contra ataques de spyware en las plataformas de Apple.

La nueva actualización de sistema operativo de Apple, iOS 26. | Foto: Europa Press

macOS Tahoe, iPadOS 26 y watchOS 26

Junto con el rediseño “Liquid Glass”, macOS Tahoe mejora la conectividad con el iPhone a través de la app Teléfono, así como los filtros de llamada y el asistente de espera. Spotlight ahora unifica los resultados de archivos, carpetas, eventos o aplicaciones en una lista ordenada por relevancia, utilizando IA para ordenar los resultados y permitiendo realizar acciones como enviar un correo desde la propia búsqueda.

En términos de productividad, macOS Tahoe incorpora más atajos y permite incluir contenido de correos electrónicos, páginas web o notas en los recordatorios. También se ha lanzado una nueva aplicación de Juegos, un modo de bajo consumo y una nueva aplicación de Diario.

Por su parte, iPadOS 26 mejora el sistema de ventanas, permitiendo reorganizar y ajustar el tamaño de las mismas, y presenta una nueva barra de menús para acceder a las funciones de cada aplicación. Los iPad también incluyen mejoras en Apple Intelligence, como la traducción en vivo en Teléfono, Mensajes y FaceTime. También se pueden crear Genmojis a partir de un emoji existente y descripciones de texto, y se han añadido nuevas automatizaciones en Atajos.

Una nueva aplicación, Vista Previa, permite hacer bocetos, editar y añadir anotaciones a archivos PDF e imágenes, y con Local Capture se pueden grabar videollamadas en alta calidad.