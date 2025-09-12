iPhone 17 en Colombia: ¿cuándo es la fecha de preventa y qué dispositivos estarán a la venta?

El martes, 9 de septiembre, Apple trajo múltiples sorpresas con el lanzamiento de la nueva línea de iPhone 17, además de la nueva generación de Apple Watch, AirPods y el anuncio de próximos servicios.

Este importante y esperado evento ha generado gran expectativa entre los usuarios y amantes a la marca en Colombia. Tras el anuncio oficial de Apple, muchas personas están pendientes de las fechas de preventa, disponibilidad y de los modelos que llegarán al país.

Apple presentó el iPhone 17 y 17 Air, junto con Apple Watch y AirPods renovados. | Foto: Getty Images

¿Cuándo llegará a Colombia?

De acuerdo con información difundida por Apple, la preventa del iPhone 17 comenzará este viernes 12 de septiembre, mientras que la venta oficial de todas sus versiones está programada para el 19 del mismo mes.

No obstante, se estima que los equipos lleguen hacia finales de septiembre y se ofrezcan exclusivamente en distribuidores autorizados, para el caso de Colombia. Aunque, la compañía recomienda verificar previamente la disponibilidad, ya que no todos los puntos contarán con inventario completo.

¿Cuáles son los modelos que estarán disponibles para la venta?

La nueva generación de iPhone incluye cuatro variantes principales que se espera que formen parte del inventario de llegada a Colombia:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 incorpora el chip A19. | Foto: Captura de pantalla de Apple

Estos son los precios estimados en Colombia

Apple suele dar un precio, aunque este puede variar para todos los modelos en cada país, debido a impuestos, aranceles y variaciones cambiarias. Estas son las estimaciones compartidas por la compañía:

iPhone 17: desde USD 799 para la versión con 256 GB, lo que equivale aproximadamente a COP $3.130.881.

desde USD 799 para la versión con 256 GB, lo que equivale aproximadamente a COP $3.130.881. iPhone 17 Air: desde USD 999 (COP $3.914.581).

desde USD 999 (COP $3.914.581). iPhone 17 Pro: desde USD 1.099 (COP $4.306.431).

desde USD 1.099 (COP $4.306.431). iPhone 17 Pro Max: desde USD 1.199 (COP $4.698.281).