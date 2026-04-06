Por primera vez, la Nasa permite celulares en una misión lunar: así capturarán fotos del espacio los astronautas de Artemis II

El pasado 1 de abril despegó el cohete SLS en el marco de la misión Artemis II, cuyo objetivo es llevar a la Luna a un equipo de cuatro astronautas. Junto a ellos viaja también el modelo más avanzado del último teléfono inteligente de Apple, el iPhone 17 Pro Max.

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Es una de las primeras veces que la Nasa autoriza a los astronautas a volar con smartphones, aunque sin acceso a internet ni Bluetooth. El administrador de la Nasa, Jared Isaacman, publicó en la red social X el pasado febrero que las tripulaciones de las misiones Crew-12 y Artemis II contarían con “los últimos teléfonos inteligentes”.

“Estamos dando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”, explicó Isaacman.

Además, señaló que se “han adaptado procesos de larga duración y se ha homologado hardware moderno para vuelos espaciales en un plazo muy ajustado”.

La autorización no fue sencilla, ya que implica un proceso de cuatro etapas: presentación del dispositivo a un comité de seguridad, identificación de riesgos, establecimiento de un plan para mitigarlos y comprobación de funcionamiento, según explicó Tobias Niederwieser, profesor del instituto de investigación BioServe Space Technologies, a The New York Times.

Los teléfonos no tienen acceso a internet ni Bluetooth. Foto: Getty Images

En cuanto a su protección, el dispositivo cuenta con cobertura de Ceramic Shield 2 en la parte delantera y trasera, “más dura que cualquier vidrio o vidrio cerámico en un smartphone”, según Apple durante su presentación en septiembre pasado.

El periodista especializado Owen Sparks publicó en X un clip de la retransmisión en directo de la Nasa en el que se veía cómo le guardaban un teléfono a uno de los astronautas en un compartimento de su pierna antes del lanzamiento.

Es la primera vez que un iPhone cumple todos los requisitos para uso prolongado en órbita. Foto: AFP

No obstante, este dispositivo no es el único para fotografía y video: la tripulación también cuenta con dos cámaras Nikon D5 y cuatro GoPro Hero 11, según informó The New York Times.

Por otro lado, el medio indicó que Apple no participó en el proceso de aprobación de sus dispositivos para Artemis II y destacó que esta es la primera vez que un celular de la compañía cumple todos los requisitos para su uso prolongado en órbita.

*Con información de Europa Press