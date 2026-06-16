Experto lanzó preocupante advertencia sobre la “condena” que podría enfrentar la Tierra si no se actúa a tiempo

La exploración espacial ha permitido importantes avances científicos y tecnológicos durante las últimas décadas. Gracias a satélites y misiones espaciales, hoy es posible contar con sistemas de navegación, comunicaciones globales, monitoreo climático y acceso a internet en diferentes regiones del mundo.

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Sin embargo, una de las principales preocupaciones de la comunidad científica es la creciente cantidad de desechos que orbitan alrededor de la Tierra. Durante décadas, estos fragmentos han permanecido en el espacio, representando un riesgo para el planeta.

Este escenario está relacionado con el llamado síndrome de Kessler, una teoría propuesta por el astrofísico Donald J. Kessler. El concepto plantea que, al alcanzar cierta concentración de objetos en órbita, una colisión puede generar numerosos fragmentos que, a su vez, provocan nuevos choques y multiplican la cantidad de residuos espaciales.

Ilustración de cómo luciría la Tierra con anillos de basura espacial Foto: Getty Images / philipp igumnov

De producirse esta reacción en cadena, las consecuencias podrían ser significativas para la actividad espacial. La acumulación de escombros aumentaría el riesgo para satélites y naves, además de dificultar futuras misiones, ya que algunas regiones alrededor del planeta podrían volverse demasiado peligrosas para operar con seguridad.

De acuerdo con Hugh Lewis, en una entrevista para el pódcast presentado por Sean Keach, la creciente acumulación de desechos espaciales podría convertirse en un problema de gran magnitud. El experto advirtió que, de no tomarse medidas oportunas, la Tierra podría terminar rodeada por una especie de “colmena” impenetrable de basura espacial.

Descubren cómo ayudar a detectar basura espacial para evitar que colisione con satélites. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Lewis señaló que este escenario representaría una seria amenaza para los satélites que orbitan el planeta, infraestructura de la que dependen numerosos servicios esenciales. Según explicó, la sociedad difícilmente podría funcionar sin estos sistemas, ya que son fundamentales para las comunicaciones, la navegación y la observación meteorológica.

“Cuando realizas tus operaciones bancarias, probablemente también estés utilizando servicios satélite (…) Esos sistemas también nos proporcionan datos de sincronización, lo cual es realmente importante para cosas como la banca. Son muy vulnerables a las amenazas de los desechos espaciales”, señaló en diálogo con el pódcast Future Tech Feed.

Basura espacial, imagen de referencia. Foto: IA Bing

Pero, ¿qué medidas pueden tomarse para enfrentar este problema que amenaza el entorno espacial de la Tierra? Ante esta problemática, los expertos analizan diversas alternativas para reducir la cantidad de residuos en órbita. Entre las propuestas se encuentran el uso de brazos robóticos y grandes redes capaces de capturar fragmentos de basura espacial y retirarlos de las zonas más congestionadas.

Hay brazos robóticos en la Estación Espacial Internacional que se utilizan casi a diario. Así que se conocen muy bien (…) Vamos a tener que tomar algunas decisiones difíciles sobre lo que haremos en órbita. Y si lo hacemos, creo que entonces ese futuro comenzará a abrirse para nosotros“, concluye Lewis.