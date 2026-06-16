Ni escoba ni aspiradora: la nueva tecnología que revoluciona las rutinas de limpieza en casa

Durante décadas, la aspiradora ocupó un lugar fundamental en las tareas de limpieza del hogar gracias a su efectividad para eliminar polvo, migas y otras partículas acumuladas en diferentes superficies. Además, su practicidad la convirtió en uno de los electrodomésticos más populares y presentes en millones de viviendas.

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Sin embargo, la llegada de nuevas soluciones tecnológicas está transformando los hábitos de limpieza. Entre ellas destacan las mopas eléctricas y los limpiadores a vapor multifunción, equipos capaces de limpiar y desinfectar distintas áreas de la casa con un dispositivo, conocido como el “10 en 1″. Estos dispositivos han ganado popularidad entre quienes desean una limpieza más completa, rápida y menos dependiente de productos químicos.

¿Cómo funcionan estos aparatos?

A diferencia de las aspiradoras convencionales, estos equipos emplean vapor de agua a altas temperaturas para limpiar y desinfectar diversas superficies. Su mecanismo consiste en calentar agua y transformarla en vapor presurizado, que luego se aplica directamente sobre las áreas que requieren limpieza.

Este electrodoméstico con vapor podría reemplazar a la aspiradora. Foto: Getty Images/iStockphoto

Gracias a este sistema, es posible desprender suciedad acumulada, eliminar restos de grasa y reducir la presencia de bacterias, hongos y ácaros sin necesidad de utilizar productos químicos. Además, sus accesorios y paños especiales ayudan a recoger los residuos desprendidos, facilitando la limpieza de espacios de difícil acceso y evitando que las partículas vuelvan a dispersarse en el ambiente.

De acuerdo con lo reseñado en TN, el término “10 en 1” hace referencia a la capacidad de un solo dispositivo para realizar múltiples tareas de limpieza gracias a sus diferentes accesorios. Esta característica le permite adaptarse a diversas necesidades del hogar.

La llegada de nuevas soluciones tecnológicas está transformando los hábitos de limpieza. Foto: Getty Images

Entre sus funciones más destacadas se encuentran la limpieza de pisos, baños, cocinas, vidrios y espejos, así como la higienización de colchones, sofás y otros elementos de uso frecuente. También puede utilizarse para llegar a rincones difíciles, remover suciedad acumulada y tratar manchas persistentes.

Su principal ventaja frente a una aspiradora tradicional es que combina limpieza y desinfección en un mismo proceso. Mientras que la aspiradora se enfoca en retirar polvo y residuos, estos equipos utilizan vapor para ayudar a reducir la presencia de microorganismos en distintas superficies.

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Además de su versatilidad, esta tecnología permite disminuir el uso de productos químicos y concentrar varias funciones en un solo aparato, lo que puede representar un ahorro de tiempo durante las tareas domésticas. Al funcionar principalmente con agua, también se presenta como una alternativa más sostenible para el cuidado del hogar.