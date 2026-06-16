Si tiene un teléfono fijo viejo y sin usar en casa, con estas ideas creativas puede volver a aprovecharlo al máximo

Antes de que el smartphone adquiriera la relevancia que tiene en la actualidad, uno de los principales medios de comunicación en los hogares eran los teléfonos fijos. Estos dispositivos ocupaban un lugar central y permitían la comunicación en tiempo real sin recurrir a cartas ni desplazamientos, acortando distancias tanto físicas como emocionales y agilizando el intercambio de información.

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Sin embargo, con el avance de la tecnología, los teléfonos fijos fueron perdiendo protagonismo. La irrupción de los celulares transformó por completo la manera de comunicarse, al ofrecer a los usuarios acceso a múltiples funciones en cuestión de segundos.

Con el tiempo, estos dispositivos dejaron de ser únicamente herramientas para realizar llamadas o enviar mensajes de texto y evolucionaron hacia equipos multifuncionales que permiten acceder a información, entretenimiento, fotografía y una amplia variedad de servicios digitales.

Pese a ello, los teléfonos fijos no deberían considerarse simples objetos en desuso. Aunque ya no cumplen un papel protagónico en la comunicación cotidiana, quienes aún conservan uno en casa pueden darles una segunda oportunidad, dado que siguen teniendo un valor funcional, estético y sostenible.

A pesar de su pérdida de protagonismo, los teléfonos fijos no deben considerarse objetos inútiles. Foto: Getty Images

En este contexto, surgen diversas alternativas creativas para reutilizarlos en lugar de desecharlos. De acuerdo con Modernet Digital, una de las más populares consiste en transformarlos en macetas de estilo vintage, ideales para suculentas o plantas colgantes, aportando un toque original y natural a los espacios.

Otra opción es convertirlos en lámparas decorativas mediante kits de iluminación, dando lugar a piezas únicas con una estética retro. También pueden reutilizarse como organizadores de escritorio para pequeños objetos, contribuyendo al orden y sumando un diseño distintivo al área de trabajo.

Antes de la masificación del celular, los teléfonos fijos eran el principal medio de comunicación en los hogares. Foto: Getty Images

Asimismo, estos dispositivos pueden mantenerse simplemente como elementos decorativos en estanterías o bibliotecas, aprovechando su diseño clásico para enriquecer la ambientación del hogar u oficina.

En conjunto, estas propuestas ponen en valor la reutilización creativa como una forma de prolongar la vida útil de los objetos, combinando diseño, funcionalidad y conciencia ambiental para darles un nuevo propósito.